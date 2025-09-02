Ένα ακραίο γεγονός έλαβε χώρα στο κεντρικό court του US Open με θεατή της αναμέτρησης Σίνερ - Μπούμπλικ να δοκιμάζει να κλέψει τον πρώτο, κατά τη διάρκεια των φωτογραφίσεων του με τον κόσμο που παρευρέθηκε εκεί.

Τρομερά πράγματα συμβαίνουν στο US Open, με τον Γιανίκ Σίνερ να πέφτει παραλίγο θύμα κλοπής από θεατή που βρέθηκε να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ιταλού με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στο πλαίσιο της φάσης των "16" του αμερικανικού Grand Slam.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης και των πανηγυρισμών του Νο.1 στον κόσμο για τη νίκη - πρόκριση στα προημιτελικά του US Open ήρθε η ώρα για τις καθιερωμένες φωτογραφίσεις με τους θεατές που βρέθηκαν στο κεντρικό court της διοργάνωσης. Σε μία τέτοια στιγμή, όπου ο Ιταλός πλησίασε έναν θεατή που του ζήτησε φωτογραφία, ένας άλλος θεώρησε λογικό να πάει ν' ανοίξει την τσάντα του 23χρονου.

Φυσικά, η κίνηση του θεατή έγινε άμεσα αντιληπτή από τους υπεύθυνους ασφάλειας του γηπέδου με έναν εξ' αυτών να τον απομακρύνει άμεσα. Την κίνηση αυτή κατάλαβε και ο ίδιος ο Σίνερ, ο οποίος δεν έδωσε έκταση στο ζήτημα παίρνοντας την άγουσα για τ' αποδυτήρια.

