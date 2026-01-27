Ανείπωτη τραγωδία στην Ρουμανία με 7 φίλους του ΠΑΟΚ να χάνουν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Στο σημείο κλιμάκιο της ελληνικής πρεσβείας.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την τραγωδία στην Ρουμανία με 7 φίλους του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στην Γαλλία για το ματς με την Λυόν να χάνουν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Η ελληνική πρεσβεία στην συγκεκριμένη ανέφερε πως είναι επιβεβαιωμένα τα 7 θύματα μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την ρουμανική πρωτεύουσα. Μια ανείπωτη τραγωδία που έχει συγκλονίσει τους πάντες και έχει βυθίσει σε πένθος την χώρα μας.