Ο Γιανίκ Σίνερ προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open, επικρατώντας με 6-1, 6-1, 6-1 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ με τον τελευταίο να αποδέχεται την ήττα του με τεράστια δόση χιούμορ, λέγοντας επική ατάκα στον αντίπαλό του.

Μία άνετη νίκη πήρε ο Γιανίκ Σίνερ κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ για την προημιτελική φάση του US Open, κυριαρχώντας του Καζάκου τενίστα με 6-1, 6-1, 6-1. Με αυτή τη νίκη ο Νο.1 του κόσμου προκρίθηκε στην τετράδα του τουρνουά, στο οποίο θέλει μία ακόμη επικράτηση για να φτάσει στον τελικό και να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Όπως δείχνει το σκορ και τα επιμέρους σε κάθε σετ, ο κάτοχος του περυσινού τίτλου είχε ένα εύκολο έργο απέναντι στον Μπούμπλικ, τον οποίο έχει αντιμετωπίσει δύο φορές ακόμη τη φετινή χρονιά πέρα από αυτή για το αμερικανικό Grand Slam.

Η ήττα αυτή δεν επηρέασε καθόλου το χιούμορ του Καζάκου, το οποίο έχει αποδείξει πως κατέχει σε υψηλό βαθμό, με τον ίδιο να λέει απίστευτα πράγματα στον Σίνερ μετά το τέλος του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα στον καθιερωμένο χαιρετισμό στο φιλέ, ο Νο.24 του κόσμου είπε στον Σίνερ:

«Το παιχνίδι ήταν πολύ καλό. Δεν είμαι κακός, αλλά εσύ είσαι ο GOAT».