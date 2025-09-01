Μια φωτογραφία στο κινητό του Γιάννικ Σίνερ ήταν αρκετή για να φουντώσουν οι φήμες περί σχέσης με την εντυπωσιακή Δανή Λάιλα Χασανόβιτς.

Ο Γιάννικ Σίνερ συνεχίζει να κάνει θραύση στο US Open, προχωρώντας στον 4ο γύρο μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ντένις Σαποβάλοφ. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο το παιχνίδι του που τράβηξε τα φώτα πάνω του, αλλά και μια… λεπτομέρεια στο κινητό του!

Οι φαν με «κοφτερό» μάτι παρατήρησαν ότι ο Ιταλός πρωταθλητής ξεκλείδωνε το κινητό του με φόντο μια φωτογραφία που, όπως φαίνεται, είναι της Λάιλα Χασανόβιτς. Η 24χρονη Δανή καλλονή έχει τραβήξει ξανά τα βλέμματα, καθώς πριν λίγο καιρό χώρισε από τον γνωστό πρώην οδηγό της Formula 1, Μικ Σουμάχερ.

Η Λάιλα δεν είναι άγνωστη στους αγώνες του Σίνερ, καθώς την έχουμε δει να τον στηρίζει από κοντά σε μεγάλες διοργανώσεις όπως το Wimbledon και το Roland Garros. Και τώρα, οι φήμες για πιθανό ειδύλλιο ανάμεσά τους φουντώνουν ξανά, ειδικά μετά την εξομολόγηση του Σίνερ πως είναι «ερωτευμένος», χωρίς ωστόσο να θέλει να το συζητήσει δημόσια.

Αν και ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι βγαίνει ραντεβού μαζί της, λέγοντας πως βρέθηκε στην Κοπεγχάγη για επαγγελματικούς λόγους, οι φαν δεν πείθονται και θεωρούν πως το κινητό του λέει την αλήθεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σίνερ είχε στο παρελθόν σχέσεις με τη Ρωσίδα τενίστρια Άννα Καλίνσκαγια και την Ρωσίδα μοντέλα Λάρα Λέιτο, με τη Λάιλα να έρχεται τώρα να δώσει έναν νέο «αέρα» στη ζωή του.

Όσο για το επόμενο βήμα του στο US Open, ο Σίνερ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.