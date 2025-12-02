Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Γενικό Αρχηγό Βαγγέλη Νάστο, ευχαριστώντας τον για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποίησε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας, κ. Βαγγέλη Νάστο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας, κ. Βαγγέλη Νάστο.

Η διοίκηση της ΠΑΕ εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τον κ. Νάστο για την πολύτιμη συμβολή του, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του και σε κάθε μελλοντικό επαγγελματικό του βήμα».

Να θυμίσουμε πως ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet, Θωμάς Κυπαρίσσης θα αναλάβει την θέση του Γενικού Αρχηγού μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Νάστου.