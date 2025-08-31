Ο Αλκαράθ απλά κι όμορφα στα προημιτελικά του US Open

O Κάρλος Αλκαράθ με το πόδι στο γκάζι, νίκησε και τον Αρτούρ Ρίντερκχνες με 3-0 σετ και συνεχίζει στα προημιτελικά στο US Open.

Ο Κάρλος Αλκαράθ προσέφερε μια ακόμη παράσταση στο «Arthur Ashe», ξεπέρασε σε δύο ώρες και 12 λεπτά το εμπόδιο του Γάλλου, Αρτούρ Ρίντερκχνες με 7-6(3), 6-3, 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open, χωρίς να έχει χάσει σετ.

Παράλληλα για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίνεται στην οκτάδα και των τεσσάρων Grand Slam την ίδια χρονιά.

Eκεί ο Ισπανός θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο, Γίρι Λεχέτσκα, που με τη σειρά του νίκησε τον Αντριάν Μαναρινό με 7-6(4), 6-4, 2-6, 6-2 και ο πιθανός ημιτελικός του Αλκαράθ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς όλο και πλησιάζει.

Carlos Alcaraz reaches the quarterfinals at all four Slams in one season for the first time in his career! pic.twitter.com/ndr40MZ1Um August 31, 2025

Ο Αλκαράθ απέναντι στον Ρίντερκχνες είχε 36 winners και μόλις 11 αβίαστα λάθη, πετυχαίνοντας δύο καθοριστικά break στο 2ο και στο 3ο σετ.

Έφθασε αισίως στις 58 νίκες μέσα στο 2025, έχοντας μόλις μια ήττα στα τελευταία 22 παιχνίδια, ενώ θα παίξει για 13η φορά σε προημιτελικό Grand Slam.

Στο 1ο σετ, χωρίς να υπάρχει break point, ο Ρίντερκχνες διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και ο Αλκαράθ ισοφάριζε. Στο tie break o Αλκαράθ μετέτρεψε το 2-2 σε 6-2 και κατέκτησε το σετ με 7-6(3).

ESTO NO ES NORMAL CARLOS ALCARAZ GARFIA💥 pic.twitter.com/m3gjpAFNqV — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

Το πρώτο break στον αγώνα ήρθε από τον Αλκαράθ, που τον βοήθησε να ξεφύγει με 4-2 στο 2ο σετ και χωρίς προβλήματα να φθάσει στο 6-3.

Too fast, too furious ⚡️



Another Carlos Alcaraz highlight for your entertainment! pic.twitter.com/qcYJWwsvFN — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

O Ρίντερκχνες είχε ξανά το προβάδισμα μέχρι το 4-3 του 3ου σετ, όμως ο Αλκαράθ ισοφάρισε σε 4-4 και με το 2ο break στον αγώνα προσπέρασε με 5-4. Ο Ισπανός σέρβιρε για την πρόκριση και δεν άφησε την ευκαιρία, 6-4 και πρόκριση στα προημιτελικά.

