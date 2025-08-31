Η Πεγκούλα το πρώτο εισιτήριο στα προημιτελικά του US Open
H Tζέσικα Πεγκούλα χρειάστηκε μόλις 54 λεπτά για να νικήσει την Αν Λι με 6-1, 6-2 και να εξασφαλίσει μια άνετη επικράτηση στα προημιτελικά στο US Open.
Η 31χρονη Αμερικανίδα γίνεται η πρώτη που περνά χρονικά στη φάση των οκτώ. Φιναλίστ πέρυσι στη Νέα Υόρκη απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα, η Πεγκούλα κυριάρησε απέναντι στη συμπατριώτισσά της Αν Λι και πετυχαίνοντας έξι break σε εννέα ευκαιρίες, έφθασε χωρίς προβλήματα στην πρόκριση.
Η Πεγκούλα στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και την Τέιλορ Τάουσεντ.
No.4 seed Jessica Pegula is through to the quarterfinals in emphatic fashion! pic.twitter.com/y2EyKknHUt— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025
Tα ζευγάρια στον 4ο γύρο
- Σαμπαλένκα-Μπούκσα (1/9)
- Ριμπάκινα-Βοντρούσοβα (1/9)
- Πεγκούλα-Λι 6-1, 6-2
- Κρεϊτσίκοβα-Τάουνσεντ (31/8)
- Κόστιουκ-Μουχόβα
- Οσάκα-Γκοφ
- Ανισίμοβα - Χαντάντ Μάια
- Αλεξαντρόβα - Σβιόντεκ
