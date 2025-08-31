O στόχος για τη Μαρία Σάκκαρη να επανέλθει σε 4ο γύρο Grand Slam μετά το Australian Open του 2022, προδόθηκε από τα πολλά αβίαστα λάθη, που έφεραν την ήττα από την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια με 6-1, 6-2 στον 3ο γύρο του US Open.

Το όνειρο για τη Μαρία Σάκκαρη να αγωνιστεί για 3η φορά στην καριέρα της στον 4ο γύρο του US Open, σταμάτησε στην ανωτερότητα της Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, που ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση με 6-1, 6-2.

H 29χρονη αριστερόχειρας Βραζιλιάνα διεύρυνε το αήττητο απέναντι στη Σάκκαρη στο 5-0, έχοντας την ουσία (4/5 break points) και τη σταθερότητα στο παιχνίδι της και πανηγύρισε τη συνέχειά της στο τουρνουά μέσα 70 λεπτά.

Η 30χρονη Ελληνίδα μπορεί να είχε έστω κι οριακά περισσότερους winners (12-10), όμως υπέπεσε σε 23 αβίαστα λάθη, έναντι των επτά από την αντίπαλο της κι αυτό στοίχισε τη διεκδίκηση μιας θέσης στη φάση των «16».

Πολύ γρήγορα στο 0-1

Η Χαντάντ Μάια άρχισε τον αγώνα με love game (1-0) και προηγήθηκε με 2-1. Η Βραζιλιάνα στο 4ο game βρήκε τις πρώτες ευκαιρίες για break (15-40) και το πέτυχε αμέσως για το 3-1.

Η Σάκκαρη προσπάθησε να πιέσει στο 5ο game, όμως η Χαντάντ Μάια μετά το 30-30 με δύο winners έφθασε στο 4-1.

Η αριστερόχειρας Βραζιλιάνα σέρβιρε για το σετ, η Σάκκαρη έχασε την πρώτη της ευκαιρία για break και η Χαντάντ Μάια στο πρώτο set point που δημιούργησε, έφθασε στο 6-1 σε 34 λεπτά.

Χωρίς αντίδραση και 0-2

Η Σάκκαρη πήρε το εναρκτήριο game στο 2ο σετ, η Xαντάντ Μάια απάντησε με love game για το 1-1, ενώ χωρίς δυσκολίες οι παίκτριες κατέκτησαν το επόμενο service game (2-2).

Στο 5ο game έγινε η ζημιά για τη Σάκκαρη, ξεκίνησε με διπλό λάθος και μετά το 15-15 με τρία αβίαστα λάθη χάρισαν το break στη Χαντάντ Μάια, που προσπέρασε με 3-2 και με love game ξέφυγε με 4-2.

Και όχι μόνο αυτό με νέο break έκανε το 5-2 και σέρβιρε για την πρόκριση. Εκεί η Σάκκαρη προηγήθηκε 15-40, όμως με συνεχόμενα αβίαστα λάθη πέταξε την τελευταία ευκαιρία να μείνει στο παιχνίδι, με τη Βραζιλιάνα να φθάνει στο 6-2 και στην πρόκριση.

