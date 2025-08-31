Πρόκριση με πολλά ζόρια για τη Σβιόντεκ

Σβιόντεκ: Πρόκριση με πολλά ζόρια στον 4ο γύρο του US Open
Πολλή δύσκολη πρόκριση πέτυχε η Ίγκα Σβιόντεκ με αντίπαλο την Άννα Καλίνσκαγια με 7-6(2), 6-4, προκειμένου να πάρει την πρόκριση στον 4ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.
Η 24χρονη από την Πολωνία στον δρόμο για τον 2ο τίτλο της στο US Open, βρέθηκε τέσσερα games πίσω στο 1ο σετ, όμως δεν τα παράτησε.
Η Καλίνσκαγια προηγήθηκε 5-1 κι εκεί άρχισε η αντεπίθεση της Σβιόντεκ, αφού «έσβησε» τέσσερα set points στο 8ο game, πέτυχε το break (5-3) και κρατώντας το σερβίς της μείωσε σε 5-4.
Στο 10ο game η Σβιόντεκ προηγήθηκε 15-40 και με νέο break ισοφάρισε σε 5-5. Η Καλίνσκαγια με break πήρε ξανά την πρωτοπορία 6-5 και μαζί την 3η ευκαιρία να κλείσει το σετ.
Point of the night so far in Ashe!— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025
Swiatek and Kalinskaya are on serve in the second. pic.twitter.com/vst44sd8sx
Όμως η Σβιόντεκ προηγήθηκε με 15-40 και στο 2ο αβαντάζ, πέτυχε το break για το 6-6 και το tie break, εκεί η κυριάρχησε ξέφυγε με 3-0 και 5-1 κι ολοκλήρωσε την ανατροπή, κατακτώντας το σετ με 7-6(2).
To 2o σετ άρχισε με δύο διαδοχικά break (1-1) και την Καλίνσκαγια να κάνει το 2-1 και να διατηρεί το προβάδισμα μέχρι το 4-3. Η Σβιόντεκ ισοφάρισε σε 4-4 και πετυχαίνοντας break προσπέρασε με 5-4, σέρβιρε για την πρόκριση, με δύο winners έφθασε σε match point και στην πρώτη ευκαιρία έφθασε στο 6-4.
Swiatek d. Anna Kalinskaya 7-6(2) 6-4— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2025
From 1-5 in the 1st set, Iga locked in.
She’s into the Round of 16 at a Slam for the 20th time.
Insane consistency at 24 years old.
✅5th consecutive US Open R16
✅8th consecutive win
✅Won 17 of last 18 matches
🇵🇱❤️ pic.twitter.com/Ro0x2yB0NS
Tα ζευγάρια στον 4ο γύρο
- Σαμπαλένκα-Μπούκσα (1/9)
- Ριμπάκινα-Βοντρούσοβα (1/9)
- Πεγκούλα-Λι (31/8)
- Κρεϊτσίκοβα-Τάουνσεντ (31/8)
- Κόστιουκ-Μούχοβα
- Οσάκα-Γκοφ
- Ανισίμοβα - Χαντάντ Μάια ή Σάκκαρη
- Αλεξαντρόβα - Σβιόντεκ
