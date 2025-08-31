Πρόκριση με πολλά ζόρια για τη Σβιόντεκ

H Ίγκα Σβιόντεκ χρειάστηκε μια απίθανη ανατροπή στο 1ο σετ κι ένα καθοριστικό break στο 2ο σετ για να νικήσει την Άννα Καλίνσκαγια με 7-6(2), 6-4 για την πρόκριση στον 4ο γύρο του US Open.

Πολλή δύσκολη πρόκριση πέτυχε η Ίγκα Σβιόντεκ με αντίπαλο την Άννα Καλίνσκαγια με 7-6(2), 6-4, προκειμένου να πάρει την πρόκριση στον 4ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Η 24χρονη από την Πολωνία στον δρόμο για τον 2ο τίτλο της στο US Open, βρέθηκε τέσσερα games πίσω στο 1ο σετ, όμως δεν τα παράτησε.

Η Καλίνσκαγια προηγήθηκε 5-1 κι εκεί άρχισε η αντεπίθεση της Σβιόντεκ, αφού «έσβησε» τέσσερα set points στο 8ο game, πέτυχε το break (5-3) και κρατώντας το σερβίς της μείωσε σε 5-4.

Στο 10ο game η Σβιόντεκ προηγήθηκε 15-40 και με νέο break ισοφάρισε σε 5-5. Η Καλίνσκαγια με break πήρε ξανά την πρωτοπορία 6-5 και μαζί την 3η ευκαιρία να κλείσει το σετ.

Όμως η Σβιόντεκ προηγήθηκε με 15-40 και στο 2ο αβαντάζ, πέτυχε το break για το 6-6 και το tie break, εκεί η κυριάρχησε ξέφυγε με 3-0 και 5-1 κι ολοκλήρωσε την ανατροπή, κατακτώντας το σετ με 7-6(2).

To 2o σετ άρχισε με δύο διαδοχικά break (1-1) και την Καλίνσκαγια να κάνει το 2-1 και να διατηρεί το προβάδισμα μέχρι το 4-3. Η Σβιόντεκ ισοφάρισε σε 4-4 και πετυχαίνοντας break προσπέρασε με 5-4, σέρβιρε για την πρόκριση, με δύο winners έφθασε σε match point και στην πρώτη ευκαιρία έφθασε στο 6-4.

