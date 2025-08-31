H Αμάντα Ανισίμοβα νίκησε τη Ζακλίν Κρίστιαν με 2-1 σετ και θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρης ή της Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια στον 4ο γύρο του US Open.

H Αμάντα Ανισίμοβα συνεχίζει την πορεία της στο US Open, η Αμερικανίδα νίκησε τη Ρουμάνα, Ζακλίν Κρίστιαν (Νο.50), με 6-4, 4-6, 6-2 και πέρασε στον 4ο γύρο.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του τελευταίου χρονικά αγώνα για τη φάση των «32» ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.

Η 24χρονη Aνισίμοβα (Νο.9) για πρώτη φορά θα βρεθεί στον 4ο γύρο στο US Open, ενώ ήδη φέτος ήταν στον ίδιο γύρο στο Roland Garros, αλλά και φιναλίστ στο Wimbledon, όπου έζησε την τραυματική εμπειρία απέναντι στη Σβιόντεκ, γνωρίζοντας την ήττα με 6-0, 6-0.

Anisimova survives in three! pic.twitter.com/6dlgrjbhcf — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

