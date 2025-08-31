US Open: H Aνισίμοβα περιμένει Σάκκαρη ή Χαντάντ Μάια στον 4ο γύρο
H Αμάντα Ανισίμοβα συνεχίζει την πορεία της στο US Open, η Αμερικανίδα νίκησε τη Ρουμάνα, Ζακλίν Κρίστιαν (Νο.50), με 6-4, 4-6, 6-2 και πέρασε στον 4ο γύρο.
Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του τελευταίου χρονικά αγώνα για τη φάση των «32» ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.
Η 24χρονη Aνισίμοβα (Νο.9) για πρώτη φορά θα βρεθεί στον 4ο γύρο στο US Open, ενώ ήδη φέτος ήταν στον ίδιο γύρο στο Roland Garros, αλλά και φιναλίστ στο Wimbledon, όπου έζησε την τραυματική εμπειρία απέναντι στη Σβιόντεκ, γνωρίζοντας την ήττα με 6-0, 6-0.
Anisimova survives in three! pic.twitter.com/6dlgrjbhcf— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025
Τα ζευγάρια στον 4ο γύρο
- Σαμπαλένκα-Μπούκσα (1/9)
- Ριμπάκινα-Βοντρούσοβα (1/9)
- Πεγκούλα-Λι (31/8)
- Κρεϊτσίκοβα-Τάουνσεντ (31/8)
- Κόστιουκ-Μούχοβα
- Οσάκα-Γκοφ
- Ανισίμοβα - Χαντάντ Μάια ή Σάκκαρη
- Αλεξαντρόβα - Σβιόντεκ ή Καλίνσκαγια
