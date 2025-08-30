Στη φάση των "16" του US Open προκρίθηκε η Κόκο Γκοφ, επικρατώντας με 6-3, 6-1 της Μαγκνταλένα Φρετς στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του τέταρτου Grand Slam της σεζόν.

Το νικηφόρο της σερί στο US Open διεύρυνε η Κόκο Γκοφ και με νίκη κόντρα στη Μαγκνταλένα Φρετς με 6-3, 6-1 έφτασε τις 20 νίκες στη διοργάνωση, παίρνοντας παράλληλα και την πρόκριση για τη 16άδα.

Η Αμερικανίδα τενίστρια χρειάστηκε λίγο παραπάνω από μία ώρα στην αναμέτρηση για να υποτάξει το... εμπόδιο της Πολωνής. Σε καμία περίπτωση δεν θύμισε την απόδοσή της στο προηγούμενο ματς με την Ντόνα Βέκιτς και με εξαιρετικό τένις έκλεισε την παρουσία της στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Αγωνιστικά, η πρωταθλήτρια του 2023 στο US Open προηγήθηκε με 3-0 games στο πρώτο σετ. Ωστόσο, η Φρετς βρήκε απάντηση και ισοφάρισε σε 3-3. Βέβαια, η Πολωνή ήρθε αντιμέτωπη με νέο σερί 3-0 της Γκοφ, χάνοντας το σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, η Πολωνή παρουσίασε αδυναμίες όσον αφορά το σερβίς της. Δεν κατάφερε να κρατηθεί πίσω από αυτό, γεγονός που έκανε πιο εύκολο το έργο της Νο.3 του κόσμου. Με το σκορ 1-0 υπέρ της Φρετς, η Αμερικανίδα κατέκτησε έξι συνεχόμενα games και διπλασίασε τα σετ της για να πάρει τη νίκη - πρόκριση.

Αντίπαλος της Γκοφ για ένα εισιτήριο στα προημιτελικά του US Open θα είναι η Ναόμι Οσάκα, η οποία επικράτησε της Ντάρια Κασάτκινα με 6-0, 4-6, 6-3.