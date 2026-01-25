Ο Φοίνικας Σύρου λύγισε τον Παναθηναϊκό με 3-2 σετ σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι πέντε σετ, δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και φτάνοντας σε μεγάλη νίκη...

Μεγάλη νίκη πήρε ο Φοίνικας Σύρου επί του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ για 12η αγωνιστική της Volley League που έγινε στο νησί και είχε μεγάλο πρωταγωνιστή και MVP τον Αξέλ Τρούχτσεφ που σημείωσε 20 πόντους και μαζί με τον Βαν ντε Ντρις που πέτυχε 21 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρερ. Μάλιστα ο Τρούχτσεφ ανακοίνωσε πως αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Φοίνικα.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι χέρι στο πρώτο σετ, με το σκορ να παραμένει ισορροπημένο μέχρι τα μέσα. Ο Φοίνικας κατάφερε να ξεφύγει με τρεις πόντους, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και πήρε προβάδισμα δύο πόντων σε κρίσιμο σημείο. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι έβγαλαν άμεση αντίδραση και με καθοριστικό μπλοκ του Μοράλεζ κατέκτησαν το σετ με σκορ 26-24.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυναμικά και προηγήθηκε από νωρίς με τέσσερις πόντους. Ο Φοίνικας ισοφάρισε και το σετ εξελίχθηκε ξανά σε ντέρμπι. Οι φιλοξενούμενοι πήραν μικρό προβάδισμα στο τέλος, όμως και πάλι δεν το εκμεταλλεύτηκαν, με την ομάδα της Σύρου να τρέχει σερί τεσσάρων πόντων και να κάνει το 2-0 στα σετ.

Η εικόνα άλλαξε στο τρίτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να επιβάλλει τον ρυθμό του και να χτίζει γρήγορα διαφορά, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος, μειώνοντας σε 2-1. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στο τέταρτο σετ, όπου οι πράσινοι είχαν σταθερό προβάδισμα και ισοφάρισαν σε 2-2.

Στο tie-break ο Φοίνικας μπήκε αποφασισμένος, πήρε από νωρίς σημαντική διαφορά και δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να επιστρέψει, φτάνοντας δίκαια στη νίκη με 3-2 σετ.

Τα σετ: 3-2 (26-24, 25-23, 15-25, 18-25, 15-08)



Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Νεβό 1 (1 μπλοκ), Μικελούτσι 11 (4/9 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Αναγνώστου 5 (3/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τρούχτσεφ 20 (12/30 επ., 6 άσσοι, 2 μπλοκ, 48% υπ. - 16% άριστες), Κωστόπουλος 8 (6/15 επ., 2 μπλοκ, 38% υπ. - 12% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 21 (14/31 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 54% υπ. - 28% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσόπουλος, Ρούσος 1 (1/3 επ.), Μήλης 2 (2/4 επ.), Καγιαλής 1 (1/1 επ.).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (4/11 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Νίλσεν 28 (22/40 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 9 (9/18 επ., 52% υπ. - 18% άριστες), Σπίριτο 3 (3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (15/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 53% υπ. - 32% άριστες) / Χανδρινός (λ, 24% υπ. - 14% άριστες), Κοντοστάθης (λ), Κασαμπαλής, Παπαλεξίου 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ), Γιάντσουκ.