Ο Ατρόμητος έφτασε σε λίγα λεπτά δύο φορές κοντά στο γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιο μαχητικός από τον Παναθηναϊκό και στο 36' έφτασε κοντά στο γκολ, μετά το πέναλτι του Μίχορλ, που απέκρουσε ο Λαφόν.

Ο Τσαντίλας έκανε το γύρισμα, αλλά ο επερχόμενος Γιουμπιτάνα δεν βρήκε καλά την μπάλα στο σκάσιμο και την έστειλε ψηλά άουτ.

Στο 40' ο Μουντές από δεξιά έκανε το γύρισμα, αλλά ο Μπάκου στο ύψος της μικρής περιοχής πλάσαρε άουτ.