Ο Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει με πολύ καλό ρυθμό την πορεία του στο US Open, πετυχαίνοντας ακόμη μία straight sets νίκη κόντρα στον Λουτσιάνο Νταρντέρι και με σκορ 6-2, 6-4, 6-0.

Μπορεί να χρειάστηκε ιατρικό time out στο δεύτερο σετ, αλλά ο Κάρλος Αλκαράθ πέτυχε μία εύκολη νίκη απέναντι στον Λουτσιάνο Νταρντέρι με 6-2, 6-4, 6-0 για να πάρει την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του US Open.

Ένα ματς με κάποια σκαμπανεβάσματα από τον Ισπανό τενίστα, όπως γίνεται φανερό και από τα επιμέρους σκορ των σετ. Η έναρξη του αγώνα βρήκε τον Νο.2 του κόσμου με το προβάδισμα, καθώς βρήκε άμεσο break (2-0). Ο ίδιος διατήρησε το προβάδισμά του και με ένα νέο... σπάσιμο στο σερβίς του αντιπάλου του πήρε το προβάδισμα με 6-2.

Στο δεύτερο σετ ο κάτοχος του Roland Garros φάνηκε ν' αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι. Αυτό βέβαια, δεν τον εμπόδισε να κάνει το break (3-1), το οποίο όμως πήρε άμεσα πίσω ο Ιταλός τενίστας (4-3). Σε εκείνο το σημείο ο Αλκαράθ χρειάστηκε να καλέσει ιατρικό time out. Αυτό δεν τον επηρέασε κατά την επιστροφή του στο court, πραγματοποιώντας στο 8ο game του σετ ένα break για να διπλασιάσει τα σετ του (6-4).

Η συνέχεια ήταν καταιγιστική από μεριάς του Αλκαράθ. Ο 22χρονος έκανε δεν άφησε σε καμία περίπτωση τον Νταρντέρι να πιστέψει το ενδεχόμενο κατάκτησης ενός σετ, καθώς δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να πάρει ούτε ένα game. Πέτυχε bagel (6-0) και πανηγύρισε τη νίκη - πρόκριση.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο Αρτούρ Ριντερκνέ, ο οποίος πήρε τη νίκη επί του συμπατριώτη του Μπενζαμίν Μπονζί με 4-6, 6-3, 6-3, 6-2.