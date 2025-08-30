Η τρίτη ημέρα στο US Open δεν προσέφερε μόνο δυνατές μάχες στα court, αλλά και μία πολύ ρομαντική στιγμή η οποία έλαβε χώρα στο Louis Armstrong κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Αρίνα Σαμπαλένκα - Λέιλα Φερνάντες.

«She siad yes» ακούστηκε από τα μεγάφωνα του Louis Armstrong, όταν ένας άντρας γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του σύντροφο τη στιγμή που βρίσκονταν στις κερκίδες του δεύτερου court του US Open.

Μπροστά σε 14.000 κόσμο και τη στιγμή που υπήρχε διακοπή στο ματς ανάμεσα στα games, ένας άντρας γονάτισε και παρουσίασε στην αγαπημένη ένας υπέρλαμπρο δαχτυλίδι, ζητώντας τη να γίνει γυναίκα του. Η ίδια δεν πίστεψε τι συνέβη και συγκλονισμένη ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, βλέποντας τον αγαπημένο της να της κάνει πρόταση γάμου.

Η απάντηση ήταν θετική, την οποία καταχειροκρότησε το κοινό που βρέθηκε στο στάδιο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Μάλιστα, η στιγμή αυτή επισκίασε για λίγο την ένταση του αγώνα, με τη νικήτρια του αγώνα Αρίνα Σαμπαλένκα να τη σχολιάζει στο τέλος του ματς.

«Ήταν πολύ γλυκό. Πρώτη φορά συνέβη σε δικό μου ματς. Προσπάθησα να μη χαμογελάσω για να μείνω συγκεντρωμένη, αλλά ήταν μια όμορφη στιγμή. Τους εύχομαι έναν ευτυχισμένο γάμο» ήταν τα λόγια της Λευκορωσίδας, η οποία επικράτησε με 6-3, 7-6(2).