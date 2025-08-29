O Γιανίκ Σίνερ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Αλεξέιθ Ποπίριν και με 6-3, 6-2, 6-2 εξασφάλισε την παρουσία του στον τρίτο γύρο του US Open...

Τις εννέα διαδοχικές νίκες στο US Open έφτασε ο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος νίκησε τον Αλεξέι Ποπίριν με 6-3, 6-2, 6-2 και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam, συνεχίζοντας απτόητος την υπεράσπιση του τίτλου του.

Ο Νο.1 του κόσμου πανηγύρισε την 83η του νίκη σε επίπεδο Grand Slam. Μπορεί να μην είχε υψηλά ποσοστά στο πρώτο σερβίς (51%), αλλά αξιοποίησε με υποδειγματικό τρόπο τις ευκαιρίες του, κερδίζοντας το 80% των πόντων όταν έβαζε το πρώτο (33/41) και το 60% στο δεύτερο (24/40), ενώ έσβησε όλα τα break-points (5/5) του Αυστραλού.

Ένα γρήγορο break (2-0) αποδείχθηκε αρκετό για να “χτίσει” το 1-0 στα σετ, ενώ στο δεύτερο σετ ο Σίνερ έκανε δύο ακόμη breaks (2-1, 5-2), αντέχοντας μάλιστα σε τρία κρίσιμα break-points στο 4ο game, πριν το κατακτήσει με 6-2.

Στο τρίτο σετ ο Πόπιριν είχε άλλες δύο ευκαιρίες για break, όμως και αυτές χάθηκαν μπροστά στην ψυχραιμία του Ιταλού (1-1). Από εκεί και έπειτα, με δύο ακόμη... σπασίματα (2-1, 5-2), ο Σίνερ έκλεισε το ματς, παίρνοντας μια καθαρή νίκη και την πρόκριση στη φάση των "32".

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο οποίος νωρίτερα άφησε εκτός συνέχειας τον Βαλεντίν Ρογιέ με 7-6(6), 3-6, 7-6(4), 6-3.