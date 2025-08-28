Η Ίγκα Σβιόντεκ συνεχίζει ακάθεκτη το νικηφόρο της σερί, παρά το γεγονός ότι απώλεσε το πρώτο της σετ στο US Open απέναντι στη Σούζαν Λάμενς την οποία νίκησε με 6-1, 4-6, 6-4.

Την 8η σερί της νίκη από το τουρνουά του Σινσινάτι πέτυχε η Ίγκα Σβιόντεκ επί της Σούζαν Λάμενς. Η Πολωνή τενίστρια με σκορ 6-1, 4-6, 6-4 επικράτησε της αντιπάλου της και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του US Open.

Μία αναμέτρηση όπου η Νο.2 του κόσμου αντιμετώπισε κάποια προβλήματά στην απόδοσή της. Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για εκείνη, χάνοντας μόλις ένα game από την Νο.66 του κόσμου, έτσι ώστε να πάρει προβάδισμα με 6-1.

Βέβαια, στο δεύτερο σετ αν και βρέθηκε δύο φορές μπροστά με break (1-2, 3-4), η Ολλανδέζα βρήκε άμεσες απαντήσεις για να ισοφαρίσει. Μάλιστα, έστειλε τη Σβιόντεκ να σερβίρει για να μείνει στο σετ, κάνοντας της ακόμη ένα break για να στείλει την υπόθεση πρόκριση στο τρίτο και τελευταίο σετ.

Εκεί, η Ίγκα Σβιόντεκ μπήκε... φουριόζα! Με δύο breaks πήρε απόσταση τριών games (4-1), με τη Σούζαν Λάμενς να μειώνει σε 4-2. Αυτό ήταν και το τελευταίο break στο ματς. Οι δύο τενίστριες διατήρησαν τα σερβίς τους για να διαμορφωθεί το 6-4 στο τρίτο σετ για να πανηγυρίσει η Σβιόντεκ τη νίκη και να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Επόμενη αντίπαλος της κατόχου του φετινού Wimbledon θα είναι η Άννα Καλίνσκαγια, η οποία νωρίτερα πήρε τη νίκη με 6-1, 7-5 επί της Γιούλια Πουτίντσεβα.