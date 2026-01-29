Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Ερυθρού Αστέρα και έδειξε πως δεν χάνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup.

Τον τίτλο του απόλυτου φαβορί στα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα επιβεβαίωσε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» του Αλεσάντρο Κιαπίνι επικράτησαν στο Μετς με 3-0 (25-19, 25-16, 25-21) και πλέον στη Σερβία θέλουν δύο σετ για να προκριθούν στα ημιτελικά του Challenge Cup. Οι «πράσινες» προκρίνονται με νίκη με οποιαδήποτε διαφορά σετ, με ήττα με 3-2, ενώ αν χάσουν με 3-0 ή 3-1 θα διεξαχθεί χρυσό σετ που θα κρίνει και την πρόκριση. Μάλιστα συνέχισαν και το εντυπωσιακό αήττητο σερί φτάνοντας τις 21 νίκες σε 21 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Με πένθος για τα 7 αετόπουλα οι «πράσινες»

Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού αγωνίστηκαν στο ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με πένθος στη φανέλα τιμώντας τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Επίσης κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγής το οποίο τηρήθηκε από όλους στο γήπεδο με την συγκίνηση να είναι μεγάλη.

Άνετη νίκη για το «τριφύλλι»

Στα του αγώνα ο Παναθηναϊκός σε ένα κατάμεστο Μετς, είχε άλλωστε ανακοινωθεί και sold out μπήκε από νωρίς πιο δυνατά και κατάφερε να πάρει με χαρακτηριστική άνεση τα δύο πρώτα σετ. Στο τρίτο οι Σέρβες προσπάθησαν να αντιδράσουν, έμειναν στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα αλλά και πάλι οι γηπεδούχες στο τέλος έβγαλαν αντίδραση και έφτασαν σε αυτό το άνετο 3-0.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-11, 21-14, 25-19

2ο σετ: 8-5, 16-8, 21-13, 25-16

3ο σετ: 7-8, 16-12, 21-15, 25-21

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 42 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του Ερυθρού Αστέρα προήλθαν από 3 άσσους, 39 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 7 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 10 (9/10 επ., 1 μπλοκ), Γουάιτ 10 (8/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 38% υπ. - 21% άριστες), Μπένετ 13 (12/28 επ., 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (6/20 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 64% υπ. - 55% άριστες), Παπαγεωργίου 11 (5/6 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 75% υπ. - 50% άριστες), Τάνη, Στράντζαλη, Ράπτη, Κωνσταντίνου.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ντανίλο Στόκουτσα): Λούκιτς 9 (8/23 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 38% άριστες), Στάνκοβιτς 11 (11/21 επ.), Ομπούτσινα 11 (4/9 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Αντόνοβιτς 6 (4/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 12% άριστες), Πόπαντιτς, Γιοβάνοβιτς 2 (2/4 επ.) / Ζίγκιτς (λ, 55% υπ. - 18% άριστες), Σίμιτς 3 (3/7 επ., 38% υπ. - 8% άριστες), Μάρκοβιτς 7 (7/9 επ.), Μανέσλοβιτς.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε: «Στο αγωνιστικό μέρος πήγαμε καλά στα δύο πρώτα σετ και δυσκολευτήκαμε στο τρίτο. Δεν κοστίζει τίποτα να ονειρευόμαστε και για εμάς είναι ένα όνειρο να πάμε στον τελικό. Ωστόσο αυτό δεν γίνεται εύκολα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της σκληρής δουλειάς. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη μοναδική συμπαράσταση και απόψε είναι απίστευτο το συναίσθημα».

Η κεντρική του Παναθηναϊκού Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου τόνισε: «Αρχικά ήθελα να μεταφέρω τα συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά είμαστε χαρούμενες που νικήσαμε ωστόσο το νικηφόρο σερί μας ακόμα δεν λέει κάτι. Πρέπει να συνεχίσουμε τις νίκες το επόμενο χρονικό διάστημα για να φτάσουμε εκεί που στοχεύουμε».

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα Ντανίνο Στόκουτσα είπε: «Θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την προσπάθεια που κάναμε εδώ μέσα. Μπορεί να μην ήταν το αποτέλεσμα θετικό για εμάς όμως έχουμε άλλο ένα ματς σε μια εβδομάδα στην έδρα μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό».