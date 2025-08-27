Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «έκλεψε» την παράσταση με τον πανηγυρισμό του, εμπνευσμένος από τον Κάρλος Αλκαράθ.

Μετά από μια εκρηκτική πρεμιέρα στο US Open, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 σετ του Αλεξάντρ Μίλερ (4-6, 6-0, 6-1, 7-6), ο Έλληνας τενίστας δεν έκρυψε τη χαρά του με έναν πανηγυρισμό που θύμισε… Κάρλος Αλκαράθ!

Ο Ισπανός αστέρας, που προκρίθηκε νωρίτερα, είχε τιμήσει τον καλό του φίλο και πενταπλό πρωταθλητή γκολφ Rory McIlroy, μιμούμενος την κίνηση του με το golf club μετά τη νίκη του στον πρώτο γύρο του U.S. Open. Με τη σειρά του ο Τσιτσιπάς φαίνεται πως πήρε έμπνευση και αντέγραψε τον πανηγυρισμό του.

Η αναμέτρηση με τον Μίλερ δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον Τσιτσιπά, που έχασε το πρώτο σετ 4-6. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής γύρισε τον διακόπτη, σημειώνοντας ένα bagel (6-0) στο δεύτερο σετ και συνέχισε με 6-1 στο τρίτο. Στο τέταρτο σετ, παρά τις δυσκολίες και τα χαμένα break points, ο Τσιτσιπάς κράτησε την ψυχραιμία του και πήρε τη νίκη στο tie-break, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο.

Πλέον ο Τσιτσιπάς έχει «ραντεβού» με τον Ντάνιελ Αλτμάγιερ.