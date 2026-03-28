Η Λιντς ανακοίνωσε πως ο Ανδρέας Δρακόπουλος έγινε μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου.

Ένας Έλληνας θα βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις για τη Λιντς Γιουνάιτεντ, η οποία ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας με τον Ανδρέα Δρακόπουλο.



Πρόκειται για έναν εκ των προέδρων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος έχει και συγγενική σχέση με τον αείμνηστο εφοπλιστή, όντας ανιψιός του. Γεννημένος στην Αθήνα, ο Δρακόπουλος σπούδασε στις ΗΠΑ και το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, ενώ ασχολείται εδώ και δεκαετίες με τις φιλανθρωπίες - με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να έχει κάνει χιλιάδες δωρεές υπό την προεδρία του.

Η σχετική ενημέρωση από πλευράς Παγωνιών αναφέρει πως «ο Ανδρέας Δρακόπουλος γίνεται μέλος του Δ.Σ. μετά από προσωπική επένδυση και θα βοηθήσει στην καθοδήγηση του συλλόγου στην αποστολή του να καθιερωθεί στην Premier League.

Ο Δρακόπουλος είναι συμπρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενός ιδιωτικού, διεθνούς φιλανθρωπικού οργανισμού που υποστηρίζει έργα σε όλο τον κόσμο με στόχο τη δημιουργία ευρείας, διαρκούς και θετικής επίδρασης στην κοινωνία. Μέσω του SNF έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 3.100 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παγκοσμίως, ενώ ο Δρακόπουλος εδώ και δεκαετίες στηρίζει πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς και της υγείας.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, ο Δρακόπουλος είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής της Λιντς, έχοντας αποκτήσει την πρώτη του επίσημη συνδρομή πριν από 50 χρόνια. Φέρνει μαζί του σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και φιλανθρωπικό τομέα, την οποία θα αξιοποιήσει προς όφελος του συλλόγου και της κοινότητας.

Ο Δρακόπουλος εντάσσεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τον πρόεδρο Παράαγκ Μαράτε, τον αντιπρόεδρο Άντριου Σβάρτσμπεργκ, καθώς και τα μέλη Πίτερ Λόουι, Γιουτζίν Σνουρ και Ρόμπι Έβανς».