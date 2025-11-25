Europa League: Ιταλός διαιτητής στο Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, Γερμανός στο ΠΑΟΚ – Μπραν
Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00) στο ΟΑΚΑ και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Μπραν(27/11, 19:45) στην Τούμπα.
Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ορίστηκε ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα. Ο ρέφερι είχε σφυρίξει το καλοκαίρι την εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με τη Ρέιντζερς. Βοηθοί του θα είναι οι Ιμπεριάλε και Μπάρι, τέταρτος ο Τζουφέρλι, και στο VAR οι Μαρίνι και Ντοβέρι.
Στην Τούμπα, ο Σάσα Στέγκεμαν, Γερμανός Α’ Κατηγορίας, θα διευθύνει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μπραν. Βοηθοί του θα είναι οι Κρίστοφ Γκιουντς και Μάρκο Ακμέλερ, τέταρτος ο Φλόριαν Μπατστνούμπερ, ενώ στο VAR οι Πασκάλ Μέλερ και Μπέντζαμιν Κόρτους.
