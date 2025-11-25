Αντετοκούνμπο: Η δήλωση του Ρίβερς για τα ματς με Χιτ και Νικς
Δυσκολεύονται πολύ χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μπακς και δεν μπορούν να ανταπέξέλθουν. Το Μιλγουόκι ηττήθηκε εντός έδρας από τους Μπλέιζερς με 115-103 και έτσι έπεσε στο 8-10.
Σύμφωνα μετα όσα ανέφερε ο ρεπόρτερ των Μπακς, Έρικ Νεμ, πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Ντοκ Ρίβερς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν περίμενε απαραίτητα ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έπαιζε εναντίον των Χιτ την Τετάρτη ή των Νικς την Παρασκευή, αλλά θα ταξιδέψει με την αποστολή.
Ο Έλληνας σταρ έκανε σουτάκια στο Fiserv Forum πριν την αναμέτρηση με τους Μπλέιζερς, στην οποία τα ελάφια λύγισαν και υποχρεώθηκαν στην 4η σερί ήττα τους, κάτι που φανέρωσε για άλλη μια φορά πόσο κομβικός είναι ο Γιάννης για τη λειτουργεία τους.
Ο Greek Freak είχε αποχωρήσει με πρόβλημα στον προσαγωγό λίγο πριν από τέλος του ημιχρόνου στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Καβαλίερς και έκτοτε δεν έχει ξαναπαίξει.
Doc Rivers told reporters that he didn’t necessarily expect Giannis Antetokounmpo to play against the Heat on Wednesday or the Knicks on Friday, but Antetokounmpo will be on the trip with the Bucks. https://t.co/rJPoT4zh0R— Eric Nehm (@eric_nehm) November 24, 2025
