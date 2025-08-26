Η Ίγκα Σβιόντεκ θα επιχειρήσει στη Νέα Υόρκη να γίνει η πρώτη αθλήτρια που θα κατακτήσει το Wibmledon και το US Open την ίδια χρονιά, κάτι που κατάφερε για τελεταία φορά η Σερένα Γουίλιαμς το 2012.

Η Ίγκα Σβιόντεκ θα επιχειρήσει στη Νέα Υόρκη να γίνει η πρώτη αθλήτρια που θα κατακτήσει το Wibmledon και το US Open την ίδια χρονιά, κάτι που κατάφερε για τελεταία φορά η Σερένα Γουίλιαμς το 2012.

H 24χρονη παίκτρια από την Πολωνία άρχισε το ταξίδι της στο φετινό US Open με μια άνετη επικράτηση απέναντι στην Εμιλιάνα Αράνγκο από την Πολωνία με 6-1, 6-2.

Η Σβιόντεκ τελείωσε την πρόκριση στον 2ο γύρο σε 60 λεπτά, έχοντας 26 winners, 14 αβίαστα λάθη και φθάνοντας σε τέσσερα break απέναντι στην Αράνγκο, που τελείωσε το παιχνίδι με πέντε winners και εννέα αβίαστα λάθη. Στον 2ο γύρο η Σβιόντεκ θα παίξει με τη Σουζάν Λάμενς από την Ολλανδία (Νο.66).

Την πρόκριση στον 2ο γύρο εξασφάλισε και η Ουκρανή, Μάρτα Κόστιουκ απέναντι στη Βρετανίδα, Κέιτι Μπούτλερ με 6-3, 6-4. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Τουρκάλα, Ζεϊνέπ Σονμέζ, που με τη σειρά της απέκλεισε την Αμερικανίδα, Κέιτι Βόλινετς με 6-3, 6-4.

