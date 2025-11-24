Ο Λεβαδειακός κατάφερε στο 44' να κάνει το 1-1 κόντρα στον Βόλο, με τον Όζμπολτ να ευστοχεί σε πέναλτι που δόθηκε για χέρι του Κόμπα.

Ισόπαλες πήγαν στα αποδυτήρια στο παιχνίδι του Βόλου με τον Λεβαδειακό, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 44'. Συγκεκριμένα ο Παπαπέτρου έδωσε πέναλτι για χέρι του Κόμπα σε σουτ του Παλάσιος. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR, συμφώνησε και αυτός πως ήταν πέναλτι με τον Όζμπολτ να το εκτελεί και να κάνει το 1-1.