Η Εθνική ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, και στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» 14 από τους 18 παίκτες της προεπιλογής.

Η Εθνική Ανδρών στρέφεται στις προσεχείς αναμετρήσεις με τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» (27/11, 18:30) και με την Πορτογαλία στο Πόρτο (30/11, 19:00), ξεκινώντας την προετοιμασία ενόψει του πρώτου προκριματικού «παραθύρου» για το FIBA World Cup 2027.

Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν οι 14 από τους 18 διεθνείς που κλήθηκαν στην προεπιλογή. Τις επόμενες ημέρες, με την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, θα ενταχθούν σταδιακά και οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Παναγιώτης Καλαιτζάκης.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη άρχισε από σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών, εν όψει του πρώτου προκριματικού "παραθύρου" για το FIBA World Cup 2027. Την Πέμπτη (27/11) θα αντιμετωπίσει στο "Αλεξάνδρειο" τη Ρουμανία (18.30) και την Κυριακή (30/11) στο Πόρτο την Πορτογαλία (19.00).

Στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» οι 14 από τους 18 παίκτες που έχει καλέσει ο Βασίλης Σπανούλης και συγκεκριμένα οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος.

Αναμένεται η ενσωμάτωση στην ομάδα των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα.

Οι πρώτες προπονήσεις γίνονται υπό την επίβλεψη των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη, Κώστα Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Ηλιάδη και του γυμναστή Παναγιώτη Ζάλογγου, ενώ και στο τεχνικό επιτελείο αναμένονται προσθήκες μετά την αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.