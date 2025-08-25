Μεντβέντεφ: Η επίθεση στον διαιτητή στον ημιτελικό με τον Τσιτσιπά στο Australian Open το 2022 (vid)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ όταν εκνευρίζεται χάνει τον έλεγχο, όπως είχε συμβεί και στον ημιτελικό του Australian Open το 2022, απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά.

O Nτανίλ Μεντβέντεφ με τα καμώτατά του στην ήττα του από τον Μπέντζαμιν Μπονζί στo US Open, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ως αρνητικός πρωταγωνιστής.

Ο Ρώσος τενίστας όσο ταλέντο έχει, τόσο αυτοκαταστροφικός γίνεται. Μετά όσα συνέβησαν στον αγώνα του στο US Open και την επίθεσή του στον διαιτητής Γκρεγκ Άλενσγουορθ, δεν ήταν κάτι νέο.

Πάμε πίσω στις 28 Ιανουαρίου 2022 στον ημιτελικό του Australian Open ανάμεσα στον Μεντβέντεφ και τον Στέφανο Τσιτσιπά κι άτυχο σε εκείνη το επεισόδιο τον Ισπανό διαιτητή, Χάουμε Καμπιστόλ.

Ο Μεντβέντεφ μετά το τέλος του 9ου game στο 2ο σετ, άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα στον Καμπιστόλ, για coaching του Απόστολου Τσιτσιπά κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάτι που τότε απαγορευόταν.

Ε, δεν άργησε να χάσει τον έλεγχο ο Μεντβέντεφ, φωνάζοντας έξαλλος προς τον διαιτητή: «Ο πατέρας του τού μιλάει σε κάθε πόντο. Είσαι ηλίθιος; Όταν σου μιλάω, θα με κοιτάς. Απάντα στην ερώτησή μου. Ο πατέρας του, του μιλάει σε κάθε πόντο. Eίσαι τρελός; Θεέ μου,θεέ μου, είσαι τόσο κακός, φίλε. Πώς μπορείς να είσαι τόσο κακός σε ημιτελικό Grand Slam; Κοίταξέ με, σε εσένα μιλάω» είχε πει μεταξύ άλλων ο Ρώσος.

Για την ιστορία ο Μεντβέντεφ σε εκείνο το παιχνίδι δεν είχε πληρώσει αγωνιστικά τα νεύρα του, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό με 3-1 σετ, εκεί είχε ηττηθεί από τον Ράφαελ Ναδάλ στα πέντε σετ.