Άτυχος στάθηκε ο Κώστας Ευστρατίου της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας καθώς τραυματίστηκε σοβαρά και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Λένε ότι «όσα δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η στιγμή» και μια... άτυχη στιγμή στάθηκε αρκετή για τον Κώστα Ευστρατίου στο ματς της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας με τον Πρωτέα Βούλας για να τεθεί νοκ άουτ για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα του, ο 27χρονος γκαρντ υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού και έξω μηνίσκου στο ματς για την 9η αγωνιστική της Elite League.

Η ενημέρωση της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας

«Ρήξη προσθίου χιαστού και έξω μηνίσκου για τον Κώστα Ευστρατίου!

Όχι ρε γαμώτο!

Ο Κώστας μας δυστυχώς έπαθε ζημιά!

Υπάρχουν στιγμές που δεν θέλεις κανένα αποτέλεσμα, καμία νίκη, κανένα τίτλο.

Υπάρχουν στιγμές που το μόνο που θα παρακαλούσες είναι να γίνει ο άνθρωπος σου καλά.

Δυστυχώς εμείς βιώνουμε τέτοιες στιγμές.

Ο Κώστας μας, το χαμογελαστό παιδί, ο συμπαθείς σε όλους αθλητής, ο παιχταράς μας χτυπήθηκε από την τύχη και θα χρειαστεί χειρουργείο.

Χτυπήθηκε την στιγμή που σε 12’ είχε κάνει 10 ασίστ!

Χτυπήθηκε σε μια στιγμή μεγαλείου του!

Έτσι όμως είναι αυτά. Δεν τα ορίζουμε εμείς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε σε αυτόν και την οικογένεια του «γρήγορα σιδερένιος» και να σταθούμε δίπλα του σε όλα σαν 2η οικογένεια του.

Περαστικά Εύστρα!

Θα γυρίσεις καλύτερος, πιο δυνατός και θα ολοκληρώσουμε μαζί αυτό που άρχισες!»