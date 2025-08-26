Σάκκαρη: Με την Άννα Μπόνταρ στον 2ο γύρο του US Open
H Άννα Μπόνταρ είναι η παίκτρια που καλείται να ξεπεράσει η Μαρία Σάκκαρη στον 2ο γύρο του US Open.
H 28χρονη παίκτρια από την Ουγγαρία άφησε εκτός συνέχειας την Ελίνα Σβιτόλινα (Νο.12) με 6-2, 6-4, παίρνοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο και ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοσή της τόσο στο US Open, όσο και στα Grand Slam.
H Μπόνταρ, Νο.97 στον κόσμο, μετά το αρχικό 2-2 με τέσσερα στη σειρά games κατέκτησε το 1ο σετ με 6-2. Ξεκίνησε με break στο 2ο, προηγήθηκε με 2-0 κι έφθασε στο 5-1, δείχνοντας να τελειώνει τον αγώνα.
Anna Bondar with a straight-set win over Elina Svitolina! pic.twitter.com/4rFEhIlQ5A— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025
Η Σβιτόλινα με τρία games στη σειρά και με το μοναδικό της break στο παιχνίδι, μείωσε σε 5-4, όμως στο 10ο game και μετά το 15-15 η Μπόνταρ με τρεις σερί πόντους έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση σε μία ώρα και 40 λεπτά.
Η Σάκκαρη, η οποία νωρίτερα είχε νικήσει την Τατιάνα Μαρία με 6-3, 6-2, έχει αντιμετωπίσει την Μπόνταρ μόλις μια φορά το 2019 και είχε επικρατήσει με 6-3, 6-2.
