Η Άννα Μπόνταρ από την Ουγγαρία νίκησε την Ελίνα Σβιτόλινα με 6-2, 6-4 και θα είναι η παίκτρια που θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στον 2ο γύρο του US Open.

H 28χρονη παίκτρια από την Ουγγαρία άφησε εκτός συνέχειας την Ελίνα Σβιτόλινα (Νο.12) με 6-2, 6-4, παίρνοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο και ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοσή της τόσο στο US Open, όσο και στα Grand Slam.

H Μπόνταρ, Νο.97 στον κόσμο, μετά το αρχικό 2-2 με τέσσερα στη σειρά games κατέκτησε το 1ο σετ με 6-2. Ξεκίνησε με break στο 2ο, προηγήθηκε με 2-0 κι έφθασε στο 5-1, δείχνοντας να τελειώνει τον αγώνα.

Anna Bondar with a straight-set win over Elina Svitolina! pic.twitter.com/4rFEhIlQ5A August 26, 2025

Η Σβιτόλινα με τρία games στη σειρά και με το μοναδικό της break στο παιχνίδι, μείωσε σε 5-4, όμως στο 10ο game και μετά το 15-15 η Μπόνταρ με τρεις σερί πόντους έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση σε μία ώρα και 40 λεπτά.

Η Σάκκαρη, η οποία νωρίτερα είχε νικήσει την Τατιάνα Μαρία με 6-3, 6-2, έχει αντιμετωπίσει την Μπόνταρ μόλις μια φορά το 2019 και είχε επικρατήσει με 6-3, 6-2.