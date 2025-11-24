Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Βόλος - Λεβαδειακός και το ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ
Το πρόγραμμα των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos του Gazzetta στις 14:00. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όσα έγιναν στην 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σύνδεση με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη για τα ρεπορτάζ των ΠΑΟΚ και Άρη.
Στις 18:00 ο Βόλος υποδέχεται τον Λεβαδειακό, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Ακολουθεί στις 20:00 η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΛ Novibet και ΟΦΗ στη Λάρισα, που θα μεταδοθεί επίσης live από το Cosmote Sport 1.
Στα ξένα πρωταθλήματα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Έβερτον στο «Όλντ Τράφορντ» στη 12η στροφή της Premier League, σέντρα στις 22:00 (Nova Sports Premier League)
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Βόλος - Λεβαδειακός (18:00, Cosmote Sport 1)
- ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ (20:00, Cosmote Sport 1)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον (22:00, Νova Sports prime)
- Εσπανιόλ - Σεβίλλη (22:00, Nova Sports 1)
