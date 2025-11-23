Αμερικανίδα Υπουργός δεν αναγνώρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός;»

Ένα αρκετά αστείο σκηνικό έλαβε χώρα μεταξύ της Υπουργού Γεωργίας των ΗΠΑ και του Πορτογάλου σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο, στο δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ για τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας ήταν η συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον πλανητάρχη, Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο αυτοί άνδρες συναντήθηκαν στον λευκό οίκο, όπου είχαν μία πολύωρη συζήτηση και για θέματα μεταξύ άλλων που δεν αφορούσαν τον αθλητισμό.

Μάλιστα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν προσκεκλημένος μαζί με την σύντροφο του Χεορχίνα στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προς τιμήν του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και διαδόχου του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, που ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Τραμπ την ίδια ημέρα που βρέθηκε και με τον Ρονάλντο, χωρίς να υπάρχει όμως ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση για το αν οι δύο αυτές συναντήσεις συνδέονται.

Στο δείπνο αυτό ο λοιπόν, ο Κριστιάνο με τη Χεορχίνα έκατσαν στο ίδιο τραπέζι με την Υπουργο Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς. Η ίδια αναλογιζόμενη τη βραδιά που μοιράστηκε με τον σύζυγό της, αποκάλυψε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι δεν ήξερε αρχικά ποιος ήταν ο Ρονάλντο με τα παιδιά της να είναι εμφανώς απογοητευμένα από την έλλειψη γνώσης της μητέρας τους.

«Ακόμα το επεξεργάζομαι αυτό... Ο Μαρκ και εγώ είχαμε την τιμή να παρευρεθούμε και να καλωσορίσουμε τόσους υπέροχους φίλους από όλο τον κόσμο. Όταν κάθισα στη θέση μου, παρατήρησα το καρτελάκι με το όνομά ακριβώς δίπλα από εμένα που έγραφε «Κύριος Ρονάλντο». Αναρωτήθηκα ποιος στο καλό θα μπορούσε να είναι αυτός. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας ψηλός άντρας με ένα τεράστιο χαμόγελο, που έλαμπε κυριολεκτικά από χαρά, κάθισε στη θέση του. Προς μεγάλη αμηχανία των παιδιών μου, δεν τον αναγνώρισα αμέσως («ΘΕΕ ΜΟΥ ΜΑΜΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΟ INSTAGRAM ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!»). Αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα γίναμε ΓΡΗΓΟΡΑ φίλοι και σίγουρα κερδίσαμε το βραβείο για το πιο διασκεδαστικό τραπέζι της βραδιάς!»

Η Ρόλινς συνέχισε λέγοντας: «Κριστιάνο και Τζορτζίνα, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για τα γέλια, την κοινή αγάπη και τον πατριωτισμό για τις πατρίδες μας και που κάνατε μια όμορφη βραδιά ακόμα πιο τέλεια. Η καλοσύνη, η ταπεινότητα και το φως τους γέμισαν το δωμάτιο. Τίποτα καλύτερο από το να κάνεις νέους φίλους. Τι ευλογία! (Αλλά επιμένω στον ισχυρισμό μου ότι το αμερικανικό «ποδόσφαιρο» είναι ακόμα το καλύτερο!!). Είμαι τόσο ευγνώμων που είμαι μέρος αυτής της ομάδας που αλλάζει τα δεδομένα σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!!!».