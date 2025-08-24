Η Αρίνα Σαμπαλένκα νικώντας την Ρεμπέκα Μασαρόβα με 2-0 σετ, άρχισε επιτυχημένα την προσπάθεια να διατηρήσει τον τίτλο της στο US Open.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα άρχισε με επιτυχία την υπεράσπιση του τίτλους της στο US Open, με την 27χρονη Λευκορωσίδα να επικρατεί επί της Ισπανίδας, Ρεμπέκα Μασαρόβα με 7-5, 6-1.



Η Σαμπαλένκα βρήκε αντίσταση στο 1ο σετ από τη Μασαρόβα (Νο.108), όμως στο 2o σετ κυριάρχησε και πήρε την πρόκριση στον 2ο γύρο.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα, η Ρωσίδα στο δικό της παιχνίδι είδε την Ισπανίδα, Νούρια Ντίαζ να αποχωρεί μετά το 2-2 στο 1ο σετ.

Η Μασαρόβα πετυχαίνοντας love game ισοφάρισε σε 2-2 και αμέσως μετά με break προηγήθηκε με 3-2. Η Σαμπαλένκα απάντησε αμέσως, παίρνοντας πίσω το break για το 3-3, προσπέρασε με 4-3 και με το πρώτο δικό της love break έκανε το 5-4 και έφθασε στο 6-5. Στο 12o game η Σαμπαλένκα έφθασε σε set point (30-40) και με βολέ το πέτυχε, κατακτώντας το 1ο σετ με 7-5.

HEAR HER ROAR 🗣️



Aryna Sabalenka clinches the first set 7-5 in style! pic.twitter.com/EvDosMQpDx August 24, 2025

Η Μασαρόβα προηγήθηκε 0-40 στο εναρκτήριο game του 2ου σετ, όμως η Σαμπαλένκα έφθασε στο 1-0. Μετά ακολούθησαν τα δώρα από τη Μασαρόβα, δυο διαδοχικά διπλά λάθη, που έφεραν τo break για το 2-0, με τη Σαμπαλένκα να συνεχίζει με love game για το 3-0. Με νέο διπλό λάθος από τη Μασαρόβα, η Σαμπαλένκα βρήκε νέο break (4-0), με love game έγινε το 5-0 και σε συνοπτικές διαδικασίες έφθασε στο 6-1 και στην πρόκριση σε 81 λεπτά.

Aryna Sabalenka in her Lightning McQueen era 🏎️ pic.twitter.com/AQ4V4CYbwB — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2025

Εύκολα η Ραντουκάνου

Η Έμμα Ραντουκάνου, πρωταθλήτρια στη Νέα Υόρκη το 2021 και μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς το 2022 και πέρυσι, τώρα είχε εύκολο έργο για να περάσει στον 2ο γύρο, με τη Βρετανίδα να ξεπερνά το εμπόδιο της Ενα Σιμπαχάρα από την Ιαπωνία με 6-1, 6-2 σε 62 λεπτά.

Η Ραντουκάνου στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει την Τζανίς Τιέν (Νο.149), η οποία έξανε την έκπληξη νικώντας τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 6-4, 4-6, 6-3 για την πρώτη νίκη παίκτριας από την Ινδονησία σε κυρίως ταμπλό Grand Slam σε 22 χρόνια.



Indonesia’s first win in a Grand Slam main draw in 22 years! 🥹🇮🇩



Janice Tjen pulls off the upset over No.24 seed Kudermetova. pic.twitter.com/1I6ZWrJtpQ — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2025

Αποκλεισμός για την Τάουσον

Μεγάλο ντέρμπι έγινε στο Grandstand με την Αλεξάντρα Εάλα να αφήνει εκτός συνέχειας την Κλάρα Τάουσον (Νο.14) με 6-3, 2-6, 7-6(11), μέσα σε αποθέωση, για την 20χρονη από τις Φιλιππίνες.

Το παιχνίδι είχε συναρπαστική εξέλιξη στο super tie break, η Εάλα προηγήθηκε με 8-4, η Τάουσον ισοφάρισε σε 8-8, στη συνέχεια η παίκτρια από τη Δανία έσωσε τρία διαδοχικά match points, όμως η Εάλα στην 4η ευκαιρία της πήρε την έξτρα διαδικασία με 13-11 και μαζί την πρόκριση.

Tην πρόκριση χωρίς προβλήματα εξασφάλισε και η Λέιλα Φερνάντεζ απέναντι στην Καναδέζα, Ρεμπέκα Μαρίνο με 6-2, 6-1. Tέλος, η Τσέχα, Τερέζα Βαλέντοβα συνδύασε το ντεμπούτο της στο US Open με νίκη απέναντι στη Λουτσία Μπρονζέτι με 6-3, 3-6, 6-4.