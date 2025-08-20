Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με πολλά κενά σημεία στην απόδοσή του και κάνοντας 33 αβίαστα λάθη, ηττήθηκε με 6-3, 6-2 από τον Μπου Ινσακέτε, αποχαιρετώντας πρόωρα το 250άρι τουρνουά στο Γουίνστον Σάιλεμ.

«Δόκτωρ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ»... ντύθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο παιχνίδι του με τον Μπου Ινσακέτε, γνωρίζοντας την ήττα με 6-3, 6-2 και τον πρόωρο αποκλεισμό από το 250άρι τουρνουά στο Γουίνστον Σάιλεμ.

Ο Τσιτσιπάς επέλεξε να πάει στη Βόρεια Καρολίνα και να αγωνιστεί στο Γουίνστον Σάιλεμ, θέλοντας να «"χτίσει" αυτοπεποίθηση εν όψει του US Open», όπως δήλωσε λίγες ώρες πριν από τον αγώνα του για τον 2ο γύρο.

Όμως η παρουσία του απέναντι στον Κινέζο, Μπου Ινσακέτε (Ν0.76) θα πρέπει να δημιουργήσει στον ίδιο και στην ομάδα του έντονο προβληματισμό, εν όψει του ταξιδιού στη Νέα Υόρκη.

Ο Τσιτσιπάς ό,τι καλό έκανε κατά διαστήματα, βγάζοντας 25 winners και προσφέροντας θέαμα στους θεατές, που ήταν ξεκάθαρα μαζί του, το κατέστρεφε με τα λάθη, 33 αβίαστα λάθη (τα 18 στο πρώτο σετ) κατέγραψε η στατιστική υπηρεσία κι έτσι δεν ήταν δυνατό να νικήσει έναν παίκτη που έκανε απλά τα βασικά, με τον Μπου Ινσακέτε να τελειώνει τον αγώνα με εννέα winners και 11 αβίαστα λάθη, αλλά να παίρνει πανάξια στο τέλος την πρόκριση.

🚨 Upset Alert 🚨



Yunchaokete Bu takes out top seed Tsitsipas 6-3 6-2 to reach the third round!#WSOpen pic.twitter.com/rrNZYD8bMt — Winston-Salem Open (@WSOpen) August 20, 2025

Πέταξε τις ευκαιρίες και 0-1

O Μπου Ινσακέτε ξεκίνησε τον αγώνα με love game, έπειτα προηγήθηκε 15-40, όμως ο Τσιτσιπάς «έσβησε» τo διπλό break point και μετά την 3η ισοπαλία με δύο σερί άσους, ισοφάρισε σε 1-1.

Όμως ο Τσιτσιπάς δεν απέφυγε το break στο 4ο game, με δύο σερί διπλά λάθη έδωσε break point στον Μπου Ινσακέτε, αρχικά το έσωσε, όμως με δυο στη σειρά αβίαστα λάθη είδε το σκορ να γίνεται 3-1.

Ο Μπου Ινσακέτε διατηρώντας το σερβίς του έκανε το 4-1, βάζοντας δύσκολα στον Τσιτσιπά, που όμως είχε απάντηση: Μείωσε σε 4-2 και εκμεταλλευόμενος το πρώτο break point, μείωσε σε 4-3.

Αλλά ξαναβρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, με το 4ο διπλό λάθος έδωσε διπλό break point στον Μπου Ινσακέτε, που αμέσως έκλεισε το game για το 5-3.

Για να ακολουθήσει το... τρελό 9ο game: Ο Tσιτσιπάς έφθασε στο 0-40, ο Μπου Ινσακέτε με δύο άσους και έναν winner ισοφάρισε, με διπλό λάθος έδωσε νέα ευκαιρία στον Τσιτσιπά, όμως είχε την ψυχραιμία να κλείσει το game και μαζί το σετ με 6-3, με τον Τσιτσιπά να μετρά 18 συνολικά αβίαστα λάθη.

Απογοητευτική παρουσία κι αποκλεισμός

Στραβά άρχισε το 2ο σετ για τον Τσιτσιπά, που δέχθηκε νέο break (1-0) και τον Μπου Ινσακέτε να κάνει το 2-0.

Χαρακτηριστικό της απόδοσης του Τσιτσιπά ήταν το επόμενο game: Τρία στη σειρά αβίαστα λάθη (0-40), για να ακολουθήσουν τρεις στη σειρά winners (40-40), με τον Μπου Ινσακέτε να πετυχαίνει τελικά νέο διαδοχικό breaκ για το 3-0.

Ο 23χρονος Κινέζος, χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό ξέφυγε με 4-0, αποκτώντας μεγάλο προβάδισμα. Ο Τσιτσιπάς με love game σταμάτησε το σερί του αντιπάλου του (4-1) και στο επόμενο game ανεβάζοντας την απόδοσή του, έκανε το break για το 4-2.

BU-ilding Momentum 💪



Yunchaokete Bu defeats Tsitsipas 6-3 6-2 to reach the R16 in Winston Salem!@WSOpen pic.twitter.com/mSihvl0YeE August 20, 2025

Είχε την ευκαιρία να μπει για τα καλά στη διεκδίκηση του σετ, αλλά αντ' αυτού ο Μπου με νέο break έκανε το 5-2.

Ο Κινέζος σέρβιρε για τη νίκη, έφθασε σε δύο match points, που «έσβησε» με ισάριθμους winners o Tσιτσιπάς, όμως στην 3η ευκαιρία με άσο έφθασε στο 6-2 και στην πρόκριση.

