Σάκια Βίκερι: Από το κορτ στο OnlyFans και στην… προκαταβολή για ραντεβού

Η 30χρονη Αμερικανίδα τενίστρια επιστρέφει στο US Open, αλλά δεν είναι μόνο το κορτ που την απασχολεί. Με νέο «γήπεδο» το OnlyFans και τιμολόγηση 920€ για ραντεβού, η Βίκερι προκαλεί θόρυβο εντός και εκτός γραμμών.

Μπορεί το US Open να ξεκίνησε με τα φώτα στραμμένα στους μεγάλους πρωταγωνιστές. Η 30χρονη Σάκια Βίκερι επέστρεψε στα κορτ με νίκη απέναντι στη Σομπολίεβα, θέλοντας να κερδίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό του αμερικανικού Grand Slam. Ωστόσο, δεν είναι το τένις αυτό που κάνει τη Βίκερι να απασχολεί τις επικεφαλίδες. Είναι… η δεύτερη της καριέρα, στο OnlyFans.

Από τον Ιανουάριο, η Αμερικανίδα αποφάσισε να «σερβίρει» και εκτός baseline, δημιουργώντας περιεχόμενο για ενηλίκους έναντι 12 ευρώ τον μήνα. Το αποτέλεσμα; Άμεση επιτυχία και κατά δήλωσή της «τα πιο εύκολα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ».

Η Βίκερι δεν σταμάτησε εκεί. Όπως αποκάλυψε η ίδια, για ένα ραντεβού απαιτεί προκαταβολή… 920 ευρώ, εξηγώντας χωρίς περιστροφές πως «δεν βγαίνω πια δωρεάν, λόγω της συμπεριφοράς των ανδρών».

Προφανώς, οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν. Όμως η Βίκερι, συνηθισμένη εδώ και χρόνια σε ρατσιστικά σχόλια και επιθέσεις για το σώμα της, απαντά χωρίς καμία διάθεση να απολογηθεί: «Αισθάνομαι απελευθερωμένη. Δεν με νοιάζει τι θα πουν. Εξερευνώ ευκαιρίες».

Αγωνιστικά, έχει μπροστά της την πρόκληση της Έλα Σέιντελ (Νο. 105). Όμως είναι ξεκάθαρο πως, για την ίδια, το τένις δεν είναι πλέον ο μοναδικός της δρόμος. Με ή χωρίς πρόκριση στο κυρίως ταμπλό, η Σάκια Βίκερι φαίνεται πως έχει ήδη φτιάξει το δικό της παιχνίδι εντός κι εκτός κορτ.