Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (25/11) στο Gazzetta
Οι προσεχείς ευρωπαϊκές μάχες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Πιο καλά μέσω... κέντρου!» τα πηγαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ.
Livesport: «Τα 2 πλάνα του ''καθηγητή''» Μπενίτεθ για το ματς με τη Στουρμ Γκρατς.
Φως των σπορ: «Τα μυστικά του θαύματος» που θα ψάξει ο Ολυμπιακός κόντρα στους Μαδριλένους.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Σχέδιο και ψυχή» χρειάζονται οι Πειραιώτες για να «λυγίσουν» τη Ρεάλ.
Ώρα των σπορ: «Ζινίσιους & στην Ευρώπη!» η επιστροφή του αλλάζει την ΑΕΚ.
