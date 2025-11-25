Οι προσεχείς ευρωπαϊκές μάχες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Πιο καλά μέσω... κέντρου!» τα πηγαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ.

Livesport: «Τα 2 πλάνα του ''καθηγητή''» Μπενίτεθ για το ματς με τη Στουρμ Γκρατς.

Φως των σπορ: «Τα μυστικά του θαύματος» που θα ψάξει ο Ολυμπιακός κόντρα στους Μαδριλένους.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Σχέδιο και ψυχή» χρειάζονται οι Πειραιώτες για να «λυγίσουν» τη Ρεάλ.

Ώρα των σπορ: «Ζινίσιους & στην Ευρώπη!» η επιστροφή του αλλάζει την ΑΕΚ.