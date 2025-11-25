Παναθηναϊκός- Παρτίζαν: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Euroleague
Η ώρα για την 13η αγωνιστική της Euroleague έφτασε, και ο Παναθηναϊκός ρίχνεται απόψε (25/11) στη μάχη.
Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν φιλοξενεί στο Telecom Center Athens την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με μοναδικό στόχο το 9ο ροζ φύλλο αγώνα της σεζόν.
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.
Αρκετά νωρίτερα, στις 18:00, το μενού αρχίζει με τη μάχη της Ντουμπάι απέναντι στην Παρί (Novasports 4), ενώ στις 19:45 η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (Novasports 6).
Στις 20:00 υπάρχει διπλή δράση με τα Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 5) και Ζάλγκιρις - Μπασκόνια (Novasports Start) ενώ το τελευταίο τζάμπολ θα γίνει στις 21:30 στη Βαλένθια, που φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου (Novasports 4).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ντουμπάι - Παρί (18:00, Novasports 4)
- Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια (19:45, Novasports 6)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novaspors 5)
- Ζάλγκιρις - Μπασκόνια (20:00, Novasports Start)
- Παναθηναϊκός - Παρτίζαν (21:15, Novasports Prime)
- Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου (21:30, Novasports 4)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.