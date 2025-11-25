Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (25/11) αγώνα των «πρασίνων», αλλά και των υπολοίπων αναμετρήσεων της Euroleague.

Η ώρα για την 13η αγωνιστική της Euroleague έφτασε, και ο Παναθηναϊκός ρίχνεται απόψε (25/11) στη μάχη.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν φιλοξενεί στο Telecom Center Athens την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με μοναδικό στόχο το 9ο ροζ φύλλο αγώνα της σεζόν.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.

Αρκετά νωρίτερα, στις 18:00, το μενού αρχίζει με τη μάχη της Ντουμπάι απέναντι στην Παρί (Novasports 4), ενώ στις 19:45 η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (Novasports 6).

Στις 20:00 υπάρχει διπλή δράση με τα Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 5) και Ζάλγκιρις - Μπασκόνια (Novasports Start) ενώ το τελευταίο τζάμπολ θα γίνει στις 21:30 στη Βαλένθια, που φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου (Novasports 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας