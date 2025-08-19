US Open: Μοιράζει 90 εκατομμύρια δολάρια, πόσα θα πάρει ο νικητής
Το US Open μοιράζει φέτος πολλά δολάρια, προσφέροντας το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του τένις. Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, στη φετινή διοργάνωση θα δοθεί συνολικά το ποσό των 90 εκατομμυρίων δολαρίων, για ένα νέο ρεκόρ χρηματικών επάθλων, ξεπερνώντας τα 75 εκατομμύρια δολάρια από την περσινή διοργάνωση.
Οι πρωταθλητές στους άνδρες και στις γυναίκες στο απλό, θα πάρουν από πέντε εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, δηλαδή υπάρχει αύξηση κατά 39% από τα 3,6 εκατομμύρια δολάρια που απονεμήθηκαν το 2024. Αύξηση στα χρηματικά έπαθλα θα υπάρχει και στο διπλό ανδρών και γυναικών στο US Open, με τους νικητές να λαμβάνουν ένα εκατομμύριο ευρώ.
Τα χρηματικά έπαθλα στο μονό
- Πρωταθλητής: 5.000.000 δολάρια
- Φιναλίστ: 2.500.000 δολάρια
- Ημιτελικός: 1.260.000 δολάρια
- Προημιτελικοί: 660.000 δολάρια
- Γύρος των 16: 400.000 δολάρια
- Γύρος των 32: 237.000 δολάρια
- Γύρος των 64: 154.000 δολάρια
- Γύρος των 128: 110.000 δολάρια
