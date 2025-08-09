US Open: Αποσύρθηκε η Μπαντόσα λόγω τραυματισμού
H Πάουλα Μπαντόσα απέσυρε την συμμετοχή της στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν, παραμένοντας εκτός για ακόμη ένα τουρνουά. Η Νο.12 στην παγκόσμια κατάταξη δεν θ' αγωνιστεί στο US Open (24/8 - 7/9), καθώς ο τραυματισμός που την ταλαιπωρεί δεν έχει υποχωρήσει επαρκώς.
Τη θέση της Ισπανίδας θα θα πάρει η Ελβετίδα Τζιλ Τάιχμαν. Βέβαια, η απόσυρση της ίδιας δημιουργεί και ένα κενό στο διπλό, καθώς η Μπαντόσα είχε δηλωθεί να παίξει μαζί με τον Τζακ Ντρέιπερ στο μεικτό διπλό. Ο Βρετανός τενίστας ήταν να παίξει με την Κινγουέν Τζενγκ, η οποία επίσης αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού.
Υπενθυμίζεται πως η τελευταία εμφάνιση της Μπαντόσα ήταν στον πρώτο γύρο του Wimbledon, όπου ηττήθηκε από τη Βρετανίδα Κέιτι Μπόουλτερ. Η νεαρή τενίστρια έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς τα τελευταία δύο χρόνια, γεγονός που έχει επηρεάσει τη σταθερότητα και την πρόοδό της στο tour.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.