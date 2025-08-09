H Πάουλα Μπαντόσα δεν θα καταφέρει να λάβει μέρος στο US Open, με την Ισπανίδα να ταλαιπωρείτα από τραυματισμό ο οποίος δεν της επιτρέπει τη συμμετοχή της στο αμερικανικό Grand Slam.

H Πάουλα Μπαντόσα απέσυρε την συμμετοχή της στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν, παραμένοντας εκτός για ακόμη ένα τουρνουά. Η Νο.12 στην παγκόσμια κατάταξη δεν θ' αγωνιστεί στο US Open (24/8 - 7/9), καθώς ο τραυματισμός που την ταλαιπωρεί δεν έχει υποχωρήσει επαρκώς.

Τη θέση της Ισπανίδας θα θα πάρει η Ελβετίδα Τζιλ Τάιχμαν. Βέβαια, η απόσυρση της ίδιας δημιουργεί και ένα κενό στο διπλό, καθώς η Μπαντόσα είχε δηλωθεί να παίξει μαζί με τον Τζακ Ντρέιπερ στο μεικτό διπλό. Ο Βρετανός τενίστας ήταν να παίξει με την Κινγουέν Τζενγκ, η οποία επίσης αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού.

Υπενθυμίζεται πως η τελευταία εμφάνιση της Μπαντόσα ήταν στον πρώτο γύρο του Wimbledon, όπου ηττήθηκε από τη Βρετανίδα Κέιτι Μπόουλτερ. Η νεαρή τενίστρια έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς τα τελευταία δύο χρόνια, γεγονός που έχει επηρεάσει τη σταθερότητα και την πρόοδό της στο tour.