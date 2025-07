Η Πάουλα Μπαντόσα δε θα αγωνιστεί μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open, μετά τον χωρισμό της με τον Έλληνα τενίστα.

Το τελευταίο διάστημα οι φήμες για τον χωρισμό του Στέφανου Τσιτσιπά και της Πάουλα Μπαντόσα έχουν αρχίσει να πληθαίνουν και πλέον όλα δείχνουν πως έχει μπει ένα τέλος στη σχέση τους. Οι δυο τενίστες αποφάσισαν να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους, όχι μόνο στην προσωπική τους ζωή αλλά και στο κορτ.

Η επιβεβαίωση ήρθε με την ανακοίνωση των ζευγαριών για το μεικτό διπλό στο US Open, όπου η Ισπανίδα τενίστρια δεν θα αγωνιστεί στο πλευρό του Τσιτσιπά, όπως συνηθιζόταν μέχρι πρότινος.

Αντί για τον Στέφανο, η Μπαντόσα θα αγωνιστεί στο μεικτό διπλό με τον Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος αρχικά είχε δηλωθεί μαζί με την Ζενγκ. Η επιλογή αυτή, έστω και έμμεσα, επιβεβαιώνει πως η προσωπική σχέση με τον Έλληνα πρωταθλητή έχει λήξει και δεν επιθυμούν να έχουν πλέον ούτε επαγγελματική συνεργασία.

14 teams are IN!



Eight teams have received direct entry and six teams have received wild cards to the US Open Mixed Doubles Championship. The final two wild cards will be announced at a later date. pic.twitter.com/mkAteJDQVT