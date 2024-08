Η Μαρία Σάκκαρη είδε η παρουσία της στο US Open να ολοκληρώνεται με άδοξο τρόπο, το πρόβλημα στον δεξιό ώμο την υποχρέωσε να αποχωρήσει μετά το τέλος του 1ου σετ στο παιχνίδι με την Κινέζα, Γιαφάν Γουάνγκ.

Το πρόβλημα που αντιμετώπισε η Μαρία Σάκκαρη στον δεξιό ώμο τις τελευταίες εβδομάδες, αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο. Η 29χρονη Ελληνίδα τενίστρια άντεξε μόνο για ένα σετ απέναντι στην Γιαφάν Γουάνγκ και όταν αυτό ολοκληρώθηκε με 6-2, υπέρ της Κινέζας, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το κορτ κι έτσι να ολοκληρώσει άδικα κι άδοξα την παρουσία της στο US Open.



Eίναι το πρόβλημα που άφησε τη Σάκκαρη εκτός του Μasters στο Σινσινάτι, όμως ο χρόνος δεν αποδείχθηκε αρκετός για την αποκατάστασή του, μέχρι την πρεμιέρα της στο US Open.

Maria Sakkari retires from her first round US Open match against Yafan Wang.



Very sad to see this.



Yafan played well, but Maria just wasn’t healthy.



Wishing her a quick recovery. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/8zdLhY59Pm