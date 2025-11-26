Ντάνι Γκαρθία: «Έχουμε λιγότερους βαθμούς από αυτούς που αξίζουμε στο Champions League»

Συνέντευξη στην ισπανική AS παραχώρησε ο Ντάνι Γκαρθία εν όψει της «μονομαχίας» του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Είναι μεγάλο το ραντεβού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League για κάθε παίκτη του Ολυμπιακού ανεξαιρέτως. Αλλά ίσως για τους Ισπανούς των «ερυθρολεύκων» να είναι και λίγο πιο ξεχωριστό. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ντάνι Γκαρθία, που παραχώρησε συνέντευξη στην AS εν όψει τους σπουδαίου παιχνιδιού, τονίζοντας πως η βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα «αστέρια» αδικεί την απόδοσή της. Αναλυτικά όσα δήλωσε.

Για τη ζωή στην Ελλάδα:

«Από την αρχή προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά δεν ήταν εύκολο. Είχα περάσει όλη μου τη ζωή ανάμεσα στο Μπιλμπάο και την πατρίδα μου στη χώρα των Βάσκων, και μια τέτοια αλλαγή ήταν δύσκολη, ειδικά αφού είχαμε και ένα μωρό ενός μηνός όταν ήρθαμε. Αλλά το πας βήμα-βήμα. Στο τέλος, συνειδητοποιείς ότι η ζωή εδώ δεν διαφέρει τόσο από την Ισπανία. Ο κόσμος κυκλοφορεί πολύ, είναι κοινωνικός. Ο καιρός στην Ελλάδα είναι σίγουρα πιο ζεστός, αλλά αρέσει σε εμένα και στη γυναίκα μου. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Το αρνητικό είναι ότι υπάρχει πολλή κίνηση κάποιες ώρες της ημέρας, αλλά συνηθίζεται. Γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι»

Για την επιλογή του Ολυμπιακού:

«Είχα δεχθεί αρκετές κλήσεις στο παρελθόν και υπήρξαν στιγμές που ήμουν κοντά στο να έρθω. Για παράδειγμα, η Έιμπαρ είχε ήδη ρωτήσει για μένα. Η ιδέα υπήρχε καιρό στο μυαλό μου, και μετά, η προοπτική να δουλέψω ξανά με τον Μεντιλιμπάρ και το ότι η ομάδα παίζει στην Ευρώπη, συν το ότι δεν έβλεπα ξεκάθαρο μέλλον στο Μπιλμπάο ή γενικά στην Ισπανία… Η ιδέα να έρθω εδώ κόλλησε στο μυαλό μου. Και δεν το μετανιώνω καθόλου»

Για τη διαφορά του ισπανικού και του ελληνικού ποδοσφαίρου:

«Δεν είναι μεγάλη. Φέτος, το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο ισορροπημένο και ανταγωνιστικό, και είναι αλήθεια ότι γενικά οι ομάδες δείχνουν πολύ σεβασμό προς τους τέσσερις-πέντε μεγάλους. Εμείς, σαν μεγάλη ομάδα, αντιμετωπίζουμε συχνά αντιπάλους που παίζουν στην κόντρα, με πεντάδα πίσω, πολύ χαμηλά, αλλά εξελίσσεται το πράγμα. Υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι προπονητές που θέλουν κατοχή, κυριαρχία κι αυτό κάνει τη λίγκα πιο ελκυστική. Και στην Ευρώπη βλέπουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε κορυφαίες ομάδες. Υπάρχουν τα παραδείγματα της Άρσεναλ, της Μπαρτσελόνα ή το πρόσφατο με την PSV. Αποδεικνύεται ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Το μόνο που θα έλεγα είναι ότι σε ορισμένα παιχνίδια φαίνεται ένα αρκετά χαμηλότερο επίπεδο. Εκεί όπου ελέγχεις καθαρά τον ρυθμό»

Για τον Μεντιλίμπαρ:

«Πολύ απαιτητικός, αλλά πολύ φυσιολογικός άνθρωπος. Η καθημερινή δουλειά μαζί του είναι απόλαυση, γιατί κάνεις ασκήσεις που σε γεμίζουν: με μπάλα, έντονες. Τον ήξερα ήδη από την Έιμπαρ και έχουμε εξαιρετική σχέση. Το ότι ήταν εδώ, όπως είπα, ήταν μεγάλο δέλεαρ για μένα. Είναι αντι-τάμπλετ, αντι-νούμερα… ( γέλια ). Είναι άνθρωπος που δουλεύει στο γήπεδο, με βάση το συναίσθημα. Το “πραγματικό ποδόσφαιρο”, όπως λέει. Υπάρχουν κι άλλοι προπονητές, φυσικά, αλλά αυτό τον έχει φτάσει ως εδώ και δύσκολα θα του το αλλάξεις»

Για το τι συμβαίνει στις ήττες στην Ελλάδα:

«Το ποδόσφαιρο βιώνεται με πάθος εδώ. Ειδικά για εμάς, που είμαστε ο Ολυμπιακός, ένα μεγάλο κλαμπ. Όταν χάνεις, μοιάζει σαν να τελείωσε ο κόσμος. Αλλά πιστεύω ότι η ήττα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάτι φυσιολογικό, ότι ο κόσμος πρέπει να το αποδέχεται περισσότερο. Εδώ, δεν είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά περιμένουν ότι θα κερδίζουμε κάθε ματς στο πρωτάθλημα, επειδή είμαστε ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας. Πρέπει να ξέρεις να ζεις με αυτό. Κι εγώ το θεωρώ όμορφο, αλλά θέλει σωστή διαχείριση»

Για την ατμόσφαιρα:

«Θα είναι μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, την αγαπώ. Δεν νομίζω ότι θα είναι υπερβολικά εχθρική, αλλά οι φίλαθλοι μάς σπρώχνουν πολύ, είναι απίστευτα παθιασμένοι. Ζουν για αυτά τα χρώματα και παρακινούνται ακόμα περισσότερο μπροστά σε μια τέτοια πρόκληση. Βλέπουν αυτές τις βραδιές ως ευκαιρία να δείξουν ποιοι είναι και τα δίνουν όλα. Θα είναι μια απίστευτη βραδιά. Μια πραγματικά μεγάλη βραδιά»

Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ:

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα σωστά. Χωρίς αμφιβολία να δώσουμε τον απόλυτο εαυτό μας. Είναι ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες, και αυτό απαιτεί το μέγιστο. Πρέπει να είμαστε πολύ κοντά τους ατομικά και πολύ ενωμένοι ως ομάδα. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα τα δώσουμε όλα»

Για το αν είναι «τελικός» για τον Ολυμπιακό:

«Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αν δεν κερδίσουμε, η πρόκριση δυσκολεύει πολύ. Το κρίμα είναι ότι έχουμε λιγότερους βαθμούς από όσους αξίζουμε. Τις προάλλες, για παράδειγμα, το να μην κερδίσουμε την PSV και να ισοφαρίσουν στο 93’… πονάει. Αλλά πιστεύω ότι το μήνυμα είναι πως, όσον αφορά στο παιχνίδι μας, είμαστε κοντά. Και αυτός είναι ο δρόμος για να έρθουν τα αποτελέσματα»

Για τον Ελ Καμπί:

«Είναι ένας επιθετικός με τεράστια έφεση στο γκολ. Και κάνει πολλή δουλειά για την ομάδα. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι η ομάδα, το σύνολο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ελ Κααμπί είναι παίκτης-διαφορά. Εξαιρετικά σημαντικός. Αλλά πάντα μου αρέσει να τονίζω το σύνολο»

Για το αν βλέπει ακόμα La Liga:

«Ναι, ναι! Είμαι πολύ ενημερωμένος! Βλέπω όλα τα ματς ή τουλάχιστον προσπαθώ. Και παρότι δεν έχω πολύ χρόνο να διαβάζω ή να ακούω τα πάντα, τα παιχνίδια τα βλέπω»

Για τον Τσάμπι Αλόνσο:

«Νομίζω ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο. Είναι πολύ διαφορετικός προπονητής από τον προηγούμενο, σίγουρα πιο μεθοδικός, και θέλει να εφαρμόσει ένα πολύ διαφορετικό στιλ ποδοσφαίρου. Έχουμε δει κάποια πράγματα, όπως την πίεση χωρίς τη μπάλα και την ατομική ένταση, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται χρόνο για να αρχίσει να φαίνεται πλήρως αυτό που θέλει. Είναι φυσιολογικό»

Για τον Βινίσιους:

«Ο Βινίσιους είναι ακριβώς όπως φαίνεται. Παίκτης που αλλάζει το παιχνίδι, με τάση να εμπλέκεται σε περισσότερα από το καθαρό αγωνιστικό. Αλλά δεν ανακατεύομαι, δεν μου πέφτει λόγος. Είναι ο χαρακτήρας του, για καλό ή για κακό. Το αν πρέπει ή όχι να αλλάξει, είναι θέμα της ομάδας του»

Για τον Μπαπέ:

«Είναι ξεκάθαρο ότι κάνει τεράστια διαφορά. Αν δεν είναι ο καλύτερος, είναι σίγουρα ένας από τους δύο καλύτερους. Είναι σε τέτοια φόρμα που μιλάει από μόνη της, και χωρίς αμφιβολία είναι ο παίκτης που πρέπει περισσότερο να σταματήσουμε. Η μεγαλύτερη απειλή της Ρεάλ»

Για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ:

«Κάθε φορά που έχω παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έχει σημασία αν παίζεις πιο επιθετικά ή πιο αμυντικά. Νομίζεις ότι παίζεις καλά… αλλά έχουν παίκτες που μπορούν να καταστρέψουν το πλάνο σου σε μια μόνο φάση, οποιαδήποτε φάση. Γι’ αυτό πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε όλο το ματς, στο μέγιστο. Πάρα πολύ έντονος. Γιατί όσο καλά κι αν παίζεις, όσο κι αν δημιουργείς, αν σε πιάσουν στην κόντρα ή χαθείς για λίγο… τελείωσες. Είναι ματς που πρέπει να είσαι στο 100% για 90 λεπτά. Θα πρέπει να κάνουμε το αδύνατο και κάτι παραπάνω»

Για το πόσο θα συνεχίσει να παίζει:

«Το συζητούσα με φίλους τις προάλλες και μου έλεγαν… ‘Πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι τη στιγμή της αποχώρησης!’ Αλλά το θέμα είναι ότι είμαι χαρούμενος. Επέστρεψα από έναν τραυματισμό πριν τρεις εβδομάδες και νιώθω πιο φρέσκος από ποτέ. Οπότε δεν ξέρω. Λέω παντού το ίδιο: αγαπώ το ποδόσφαιρο και μέχρι να νιώσω ότι βγαίνω στο γήπεδο και γίνομαι ρεζίλι, δεν θα σκεφτώ σοβαρά να σταματήσω. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μετά θα μου λείπει. Το πιο σημαντικό, ειδικά ψυχικά, είναι ότι το απολαμβάνω πολύ, ότι αυτή η αλλαγή μου έκανε καλό. Θα συνεχίσω όσο μπορώ!».