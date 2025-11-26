Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Το Gazzetta στην προπόνηση της Ένωσης στο «Αρτέμιο Φράνκι»
Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για το αυριανό (27/11, 22:00) ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, στην τέταρτη στροφή της League Phase του Conference League, με την Ένωση να ψάχνει τόσο στη Φλωρεντία, όσο και στο επόμενο ευρωπαϊκό ματς με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία βαθμό ή βαθμούς έπειτα από την γκέλα της περασμένης αγωνιστικής με τη Σάμροκ Ρόβερς.
Η Ένωση προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Φλωρεντία και το βράδυ ολοκλήρωσε με προπόνηση στο «Αρτέμιο Φράνκι» την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, με το Gazzetta να δίνει το «παρών».
🟡🦅 Η ομιλία του Νίκολιτς πριν την προπόνηση στο Αρτέμιο Φράνκι.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 26, 2025
📍 Αποστολή στη Φλωρεντία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/1bP9OWvqrc
Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να είναι άψογη τακτικά, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ελίασον, Κουτέσα και Πιερό (συν όσους βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς, Γιόνσον, Οντουμπάτζο), αλλά έχει ξανά στη διάθεσή του τον Ζίνι, ο οποίος επανήλθε και επέστρεψε και στην ευρωπαϊκή λίστα.
🟡🦅 Οι πρώτες ασκήσεις από την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το αυριανό ματς με τη Φιορεντίνα.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 26, 2025
📍 Αποστολή στη Φλωρεντία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/cuq59PkfRY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.