Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επί ιταλικού εδάφους για την αναμέτρηση με τη Φιορεντίνα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για το αυριανό (27/11, 22:00) ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, στην τέταρτη στροφή της League Phase του Conference League, με την Ένωση να ψάχνει τόσο στη Φλωρεντία, όσο και στο επόμενο ευρωπαϊκό ματς με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία βαθμό ή βαθμούς έπειτα από την γκέλα της περασμένης αγωνιστικής με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Η Ένωση προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Φλωρεντία και το βράδυ ολοκλήρωσε με προπόνηση στο «Αρτέμιο Φράνκι» την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, με το Gazzetta να δίνει το «παρών».

🟡🦅 Η ομιλία του Νίκολιτς πριν την προπόνηση στο Αρτέμιο Φράνκι.



📍 Αποστολή στη Φλωρεντία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/1bP9OWvqrc — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 26, 2025

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να είναι άψογη τακτικά, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ελίασον, Κουτέσα και Πιερό (συν όσους βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς, Γιόνσον, Οντουμπάτζο), αλλά έχει ξανά στη διάθεσή του τον Ζίνι, ο οποίος επανήλθε και επέστρεψε και στην ευρωπαϊκή λίστα.