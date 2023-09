Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τίμησε με ξεχωριστό τρόπο τον φίλο του Κόμπι Μπράιαντ αμέσως μετά τον θρίαμβό του στο US Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην απονομή του τροπαίου στο US Open δεν εμφανίστηκε μόνο με φόρμα με το νούμερο 24, όσα και τα τρόπαιά του πλέον στα Grand Slam.



Φορούσε και φανέλα αφιερωμένη στον φίλο του Κόμπι Μπράιαντ, που στην πίσω πλευρά της είχε τον αριθμό 24 που φορούσε ο αδικοχαμένος φίλος του που έφυγε από τη ζωή, μαζί με την κόρη του, σε δυστύχημα με ελικόπτερο, τον Ιανουάριο του 2020.

Ο Τζόκοβιτς θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ και μιλώντας γι αυτό δήλωσε: «Σκέφτηκα να φτιάξω αυτό το μπλουζάκι σε περίπτωση που κέρδιζα του τουρνουά, το σκέφτηκα πριν από επτά ημέρες, δεν τον μοιράστηκα με κανέναν, μέχρι που ρώτησα την ομάδα μου μερικές ημέρες πριν, ζητώντας τη βοήθειά τους.

Ο Κόμπι ήταν στενός μου φίλος, μιλούσαμε πολύ για τη νοοτροπία του νικητή, ειδικά όταν αντιμετώπιζα προβλήματα τραυματισμών και δούλευα για να επανέλθω. Ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο βασιζόμουν πολύ, το 24 ήταν ο αριθμός που φορούσε όταν έγινε θρύλος με τους Λέικερς και στο παγκόσμιο μπάσκετ, έτσι σκέφθηκα να φτιάξω αυτό το μπλουζάκι περισσότερο ως μια συμβολική κίνηση, να τον τιμήσω για όσα προσέφερε».

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z

Όσον αφορά την κατάκτηση του 24ου τίτλου στα Grand Slam o 36χρονος Σέρβος είπε: «Το να γράφεις ιστορία σε αυτό το άθλημα είναι κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο και ξεχωριστό. Προφανώς με κάθε δυνατό τρόπο, είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Είχα το παιδικό όνειρο όταν ήμουν επτά, οκτώ. Ήθελα να γίνω ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και να κερδίσω το τρόπαιο του Wimbledon.

Novak hoists the once again in New York! pic.twitter.com/LmZGzxT4Tp