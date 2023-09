O Τζόκοβιτς σταμάτησε το μπαλάκι με την… τσέπη του (vid)

Ορεξη για… κόλπα είχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Γκότζο και… τρέλανε το κοινό με μία του ενέργεια.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όταν τα ματς του πηγαίνουν καλά, αρέσκεται στο να κάνει… ζογκλερικά. Τα ξημερώματα, κόντρα στον Κροάτη Γκότζο, πρόσφερε την φάση του αγώνα, έστω κι αν ήταν εκτός παιχνιδιού.

Εχοντας χάσει τον πόντο, είδε τον Κροάτη να χτυπά το μπαλάκι αρκετά ψηλά, επιστρέφοντάς το στην πλευρά του Τζόκοβιτς.

Τότε, ο Σέρβος έκανε μερικά βηματάκια μπροστά και έβαλε το αριστερό του χέρι στην τσέπη, ανοίγοντάς την. Κι έπεσε… διάνα, αφού το μπαλάκι προσγειώθηκε μέσα στην τσέπη του!

Δείτε το στιγμιότυπο:

We found the highlight of the day



No really. pic.twitter.com/fhT4Zjiv7G