Την ώρα που οι Ζβονάρεβα / Ζίγκεμουντ και Μίνεν / Βικμάγιερ, έπαιζαν έναν πόντο στο διπλό, ένας… σκίουρος «εισέβαλε» στον αγωνιστικό χώρο.

Ενα ακόμη περίεργο περιστατικό έλαβε μέρος στο US Open.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο διπλό των γυναικών, μεταξύ των Ζβονάρεβα / Ζίγκεμουντ και Μίνεν / Βικμάγιερ, ένας σκίουρος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, διακόπτοντας τον πόντο που παιζόταν.

Ο σκίουρος μάλλον είχε χάσει τον δρόμο του και βλέποντας τόσο κόσμο γύρω του πανικοβλήθηκε και έψαχνε τρόπο να φύγει. Τελικά πήδηξε στην κερκίδα και στην πρώτη πύλη που είδε, έφυγε… τρέχοντας.

Δείτε το βίντεο:

