Δεν... κόβει πουθενά η Καρολίν Γκαρσία! Η 28χρονη Γαλλίδα επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) της νεαρής Αμερικανίδας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στους «4» ενός major τουρνουά.

Η Καρολίν Γκαρσία ξεκίνησε πολύ δυνατά κι έφτασα σ' ένα 4-0 απέναντι στην Γκοφ, η οποία αφυπνίστηκε σε εκείνο το σημείο, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά για το πρώτο σετ το οποίο έχασε τελικά με 6-3. Στο δεύτερο σετ η νεαρή Αμερικανίδα ήταν πολύ πιο ανταγωνιστική, ωστόσο η Γαλλίδα τενίστρια φαινόταν να μην επηρεάζεται ούτε από την άνοδο της απόδοσης της αντιπάλου της ούτε από την υποστήριξη του κοινού που είχε αυτή ελέω εντοπιότητας. Κάπως έτσι, η Γκαρσία πήρε και το δεύτερο σετ με 6-4 και μαζί τη νίκη στον αγώνα με 2-0 σετ, τσεκάροντας έτσι το εισιτήριό της για τα ημιτελικά.

Αυτή ήταν η 13η σερί νίκη στο tour για την Καρολίν Γκαρσία, που έφτασε για πρώτη φορά στα ημιτελικά ενός μεγάλου τουρνουά. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ονς Ζαμπέρ, που νωρίτερα απέκλεισε την Άιλα Τομλιάνοβιτς με 2-0 σετ (6-4, 7-6). Η Γκαρσία έγινε επίσης η πρώτη Γαλλίδα που φτάνει στα ημιτελικά του US Open μετά την Αμελί Μορεσμό το 2006 ενώ με την σημερινή της νίκη εξασφάλισε την είσοδό της στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

