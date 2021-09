US Open: Πρώτος τελικός με teenagers μετά το 1999 (vid)

Ραντουκάνου και Φερνάντεζ θα βρεθούν αντιμέτωπες στον τελικό του US Open.

Ποιος να το φανταζόταν πριν ξεκινήσει το US Open ότι στον τελικό θα βλέπαμε την Λέιλα Φερνάντεζ και την Εμα Ραντουκάνου;

Σίγουρα ούτε καν οι ίδιες! Κι όμως, το Νο73 και το Νο150 του κόσμου, μια 19χρονη και μια 18χρονη αντίστοιχα, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Arthur Ashe το Σάββατο, στον πιο ανέλπιστο τελικό της τελευταίας 20ετιας τουλάχιστον.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που δύο unseeded τενίστριες θα διεκδικήσουν τον τίτλο!

Emma Raducanu Leylah Fernandez for the #USOpen title



This is the first men's or women's major final featuring unseeded players since the Open Era began in 1968. pic.twitter.com/C0zUxfOP7r