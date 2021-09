Φερνάντεζ - Σαμπαλένκα 2-1: Στον τελικό του US Open η 19χρονη Φερνάντεζ (vids)

Η Καναδή Λέιλα Φερνάντεζ (Νο73) επικράτησε με 7-6 (3), 4-6, 6-4 της Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο2) και θα παίξει στον 1ο τελικό της στο US Open!

Στον τελικό του US Open προκρίθηκε η 19χρονη Καναδή Λέιλα Φερνάντεζ.

Η 19χρονη από τον Καναδά απέκλεισε σε 2. 20' με 7-6 (3), 4-6, 6-4 το Νο2 κόσμου την Αρίνα Σαμπαλένκα και έκλεισε θέση στον τελικό του Σαββάτου (23:00) εκεί όπου θα παίξει με την Μαρία Σάκκαρη ή την Έμα Ραντουκάνου.

Η Φερνάντεζ απέκλεισε την 3η top-5 παίκτρια στο US Open 2021 αφού είχαν προηγηθεί η Ναόμι Οσάκα (Νο3) και η Ελίνα Σβιτολίνα (Νο5) και με την είσοδο της στον τελικό από το Νο73 θ' ανέβει στο Νο27.

Οι πόντοι ήταν 99-97 για την Καναδή. Η Φερνάντεζ είχε 26 winners και 23 αβίαστα και η Σαμπαλένκα είχε 45-52. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/7 και 4/11 (Σαμπαλένκα).

Στο 1ο σετ η Αρίνα Σαμπαλένκα θα ξεκινήσει με μπρέικ για το 2-0 και θα υπερασπιστεί με το σερβίς της το μπρέικ για το 3-0. Η Λευκορωσίδα θα φτάσει στο 4-1 έχοντας έως τότε 89% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς της.

Two games away.@leylahfernandez breaks for a 4-2 lead in the deciding set. pic.twitter.com/EGmsP3Qqis