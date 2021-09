Η Ραντουκάνου πρώτη qualifier σε τελικό του US Open

Η τρομερή Εμα Ραντουκάνου έγραψε ιστορία στη Νέα Υόρκη με την πρόκρισή της επί της Σάκκαρη.

Η Εμα Ραντουκάνου συνεχίζει να γράφει ιστορία στο US Open.

Η απίθανη 18χρονη έκανε ονειρεμένο ματς στον ημιτελικό απέναντι στην Σάκκαρη και στα 18 της χρόνια κατάφερε να γίνει η πρώτη τενίστρια, σε άνδρες ή γυναίκες, που από τα προκριματικά κατάφερε να φτάσει σε τελικό US Open!

Πριν τον ημιτελικό ήταν μόλις η τέταρτη qualifier σε 4αδα του US Open, αλλά έγινε η πρώτη που έκανε το μεγάλο βήμα στον τελικό.

Κι εκεί, το Νο150 του κόσμου θα αντιμετωπίσει το Νο73, την 19χρονη (εδώ και τρεις ημέρες) Λέιλα Φερνάντεζ, στον τελικό των teenagers!

H Ραντουκάνου έχει φτάσει στον τελικό δίχως να χάσει σετ στο τουρνουά και έγινε η πρώτη Βρετανίδα που το καταφέρνει μετά την Βιρτζίνια Γουέιντ πίσω στο μακρινό 1968!

Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα δούμε τελικό με δύο τενίστριες κάτω των 20 ετών από το 1999. Τότε, στο ίδιο τουρνουά αντίπαλες ήταν η 19χρονη τότε Μαρτίνα Χίνγκις και η 18χρονη Σερένα Γουίλιαμς, με την Αμερικανίδα να κατακτά τον τίτλο. Ραντουκάνου και Φερνάντεζ δεν είχαν καν γεννηθεί τότε…

The last time we had an all-teenage women's singles final?@serenawilliams @mhingis in 1999 pic.twitter.com/xKqlowyqcR