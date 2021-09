Ραντουκάνου - Σάκκαρη 2-0: Εκτός τελικού στο US Open η Σάκκαρη (vids)

Αγνώριστη η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε χωρίς αντίσταση με 6-1, 6-4 από την 18χρονη Έμα Ραντουκάνου στον ημιτελικό του US Open και έχασε και 2η ευκαιρία μέσα στο 2021 για να βρεθεί σε τελικό Grand Slam.

Εκτός τελικού στο US Open έμεινε η Μαρία Σάκκαρη .

Η Ελληνίδα τενίστρια που είναι στο Νο18 αποκλείστηκε σε 1.23' με 6-1, 6-4 από την 18χρονη Έμα Ραντουκάνου (Νο150) στον 2ο ημιτελικό και έτσι η Βρετανίδα θα παίξει στον τελικό του Σαββάτου (23:00) με την 19χρονη Λέιλα Φερνάντεζ.

