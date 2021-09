Σάκκαρη: «Ελπίζω να μην αργήσετε αύριο στη δουλειά σας, τα λέμε σε δύο μέρες»

Η Μαρία Σάκκαρη είναι στα ημιτελικά του US Open και μίλησε για την αγχωμένη μητέρα της, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο που τον κράτησε μέχρι τόσο αργά και δίνει νέο ραντεβού σε δύο μέρες.

Η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε μετά από 3.29' με ανατροπή με 2-1 σετ την Μπιάνκα Αντρεέσκου και προκρίθηκε στον προημιτελικό του US Open όπου θα παίξει με την Καρολίνα Πλίσκοβα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Σάκκαρη:

«Ήμουν προετοιμασμένη για ένα τάι μπρέικ στο τρίτο σετ, το είχα πει στον Τομ (προπονητής). Από την στιγμή που ήρθε πιο εύκολα, μου κάνει. Λατρεύω αυτό το κορτ, έχω τις καλύτερες αναμνήσεις εδώ, παίζω με το κοινό. Είναι τόσο καλό και για τις δυο μας, συγγνώμη, είμαι χωρίς λόγια (λόγω συγκίνησης).

Ήξερα ότι έχασα το πρώτο σετ γιατί έκανα κάποια πράγματα λάθος, δεν ήμουν πολύ γενναία. Έπρεπε να το αλλάξω αυτό, ήθελα πολύ να κερδίσω. Συγγνώμη δυσκολεύομαι να μιλήσω. Ξέρετε, ήθελα πολύ να κερδίσω και τα έδωσα όλα».

Για την Αντρεέσκου και ότι αγωνιζόταν με τραυματισμό στα τελευταία games: «Έλεγα στον εαυτό μου να επικεντρωθώ, είναι δύσκολο κάποιες φορές να παίζει με τραυματισμένο αντίπαλο. Προσπάθησα να συγκεντρωθώ στο παιχνίδι μου, να είμαι γενναία και να κυνηγήσω τις μπάλες. Είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα που παίζω βραδινό παιχνίδι».

Για τη μητέρα της: «Η μητέρα μου (Αγγελική Κανελλοπούλου) είναι πρώην παίκτρια, αλλά είναι η πιο αγχωμένη από κάθε άλλον στο box μου. Όταν την κοιτάζω δεν κοιτάει το court, αλλά προς τα κάτω, προσεύχεται μάλλον. Είναι πολύ ωραίο που την έχω εδώ, μαζί με την αδελφή μου».

Για το κοινό που έμεινε ξάγρυπνο μέχρι τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Νέας Υόρκης): «Πριν πω "ευχαριστώ" στο κοινό που έμεινε τόσο αργά, ελπίζω να μην αργήσετε αύριο στη δουλειά σας και έχω εγώ το πρόβλημα. Ευχαριστώ που μείνετε τόσο αργά, πηγαίνετε για ύπνο και θα τα πούμε σε δύο μέρες».

